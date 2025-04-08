Спрос на развлечения в майские праздники вырос на 50%

Продажи билетов на майские праздники (1–4 и 8–11 мая) в 2025 году выросли на 27–50% в сравнении с 2024-м, сообщили «Ъ» билетные операторы. Рынок развлечений восстановился и в некоторых сегментах превысил допандемийные показатели.

По данным «Яндекс Афиши», спрос вырос в 1,5 раза год к году. МТС Live (управляет Ticketland и Ticketscloud) зафиксировал рост продаж на 27% в количественном и на 43% в денежном выражении. В Kassir.ru отметили увеличение на 7% по России, а в Москве — в два раза. Самые популярные события — концерты, театры и выставки.

В 2024 году объем рынка составил 227 млрд руб. (+20%), в 2025-м ожидается рост до 265 млрд руб. Однако участники рынка сомневаются в точности данных из-за разницы в отчетах операторов.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Май отыграл в апреле».