Забег теннисистов в Монте-Карло

В первом круге Rolex Monte-Carlo Masters, стартовавшего в Монако турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом €6,1 млн, россиянин Даниил Медведев в трех сетах переиграл своего соотечественника Карена Хачанова. Победа позволяет Медведеву рассчитывать на прогресс после трудностей, с которыми он столкнулся в течение последних трех месяцев. Тем временем у Хачанова, который с начала года лишь однажды выиграл два матча подряд, продолжается серия неудач.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев во время матча с Кареном Хачановым в первом круге Rolex Monte-Carlo Masters в Монако

Фото: Mateo Villalba / Getty Images Даниил Медведев во время матча с Кареном Хачановым в первом круге Rolex Monte-Carlo Masters в Монако

Фото: Mateo Villalba / Getty Images

Турнир в Монте-Карло по традиции открывает серию престижных соревнований АТР, которая проходит весной на европейских грунтовых кортах и завершается в Париже Открытым чемпионатом Франции. Для трех ведущих российских теннисистов, Андрея Рублева, Даниила Медведева и Карена Хачанова, в этом году она крайне важна, поскольку по итогам первых трех месяцев нынешнего сезона все они ухудшили свое положение в мировом рейтинге, и сейчас есть шанс хотя бы немного его исправить.

То, что в Монте-Карло положительные эмоции испытают не все участники этой тройки, стало ясно уже после жеребьевки, по итогам которой Медведев и Хачанов сразу попали друг на друга. Общий счет встреч давних соперников был 6:2 в пользу Медведева, однако свою вторую победу над ним Хачанов одержал именно на этом турнире ровно год назад, только в 1/8 финала. Такой бэкграунд подразумевал изматывающую борьбу. Она продолжалась без малого три часа и сопровождалась как интересными розыгрышами, так и многочисленными ошибками, свойственными в начале грунтового сезона многим игрокам.

В первой партии Медведев вел — 5:1, затем растерял свое преимущество, но выиграл концовку, а во втором сете Хачанов, уступая 1:4, оставил за собой пять геймов подряд.

В третьем сете соперникам, явно уставшим от бесконечной беготни по главному корту элитного Monte-Carlo Country Club, удалось сделать аж семь брейков, но самым важным из них стал медведевский, в восьмом гейме, когда Хачанов, пытаясь отразить обводящий удар соперника, послал мяч в сетку. Девятый гейм Медведев завершил двойной ошибкой, а в десятом у него свело мышцу левой ноги, но при розыгрыше первого матчбола Хачанов, доставая трудный укороченный удар, попал в аут.

В итоге — 7:5, 4:6, 6:4 за 2 часа 52 минуты. У Хачанова, прошлогоднего четвертьфиналиста Rolex Monte-Carlo Masters, продолжается черная полоса. В этом сезоне он лишь однажды, на Открытом чемпионате Австралии, выиграл два матча подряд, и по очкам, набранным с января, на данный момент находится лишь на 75-м месте. Медведев же, который в основном рейтинге АТР сейчас стоит 11-м, может рассчитывать на возвращение в топ-10. Во втором круге он сыграет с 39-й ракеткой мира французом Александром Мюллером, которого в прошлом году в четырех напряженных сетах одолел в 1/32 финала на траве Wimbledon.

Евгений Федяков