«Руссоль» сняли с колес

Крупнейший российский производитель соли «Руссоль» в арбитражном суде оспорил свою причастность к крушению грузового поезда в Нижнем Новгороде. В октябре 2023 года на станции Горький — Сортировочный при расформировании состава семь вагонов скатились и протаранили еще 49, два сошли с рельс, было утеряно 64 тонны известняка. Одной из причин аварии Ространснадзор посчитал нарушения компании при отправке груза галита, который промок, смазал колеса вагонов и помешал торможению. Однако компания и прокуратура доказали, что влияние рассола установлено не было, а выводы сделаны лишь на основании расследования железной дороги, которая сама могла быть причастна к инциденту. Одновременно с этим страховые компании взыскивают с «Руссоли» почти 3 млн руб.

Компания «Руссоль» настаивает на своей невиновности в столкновении двух товарных составов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Первый арбитражный апелляционный суд пересмотрел дело о крушении грузовых поездов на станции Горький — Сортировочный, к которому Ространснадзор счел причастным ООО «Руссоль» — крупнейшего российского производителя соли. Вечером 19 октября 2023 года на Горьковской железной дороге (ГЖД, филиал ОАО РЖД) в Нижнем Новгороде при расформировании грузового поезда № 2912 в сортировочном парке семь вагонов скатились и протаранили еще 49 вагонов, стоявших на пути. В результате столкновения два вагона сошли с рельс, был утрачен груз 64 тонны известняка, один вагон полностью разбит и списан, еще один отправлен в капремонт и три повреждены, сообщали в Ространснадзоре.

Инцидент обошелся без жертв и пострадавших, а причиной аварии надзорное ведомство назвало превышение скорости соударения вагонов в сортировочном парке при роспуске с горки.

Согласно выводам расследования Ространснадзора, торможению помешала водно-соляная смесь на колесных парах, которая образовалась из-за груза «Руссоли» — концентрата минерального галита. В ведомстве решили, что грузоотправитель не обработал выступающие уголки, петли и крюки полувагона полиэтиленом.

В результате груз повредился и дожди, моросившие неделю, образовали рассол, который вылился на колесные пары и послужил своеобразной смазкой, помешавшей торможению. В Ространснадзоре решили, что компания не обеспечила безопасность движения и эксплуатацию железнодорожного транспорта. Когда юристы «Руссоли» решили оспорить эти выводы в суде, в ведомстве посчитали, что организация стремится избежать погашения убытков.

В итоге арбитражный суд Нижегородской области отказал компании в иске, решив, что все процедуры расследования были соблюдены, а оспариваемые выводы не нарушают интересов истца.

Решение первой инстанции представители «Руссоли» и Приволжской транспортной прокуратуры обжаловали в апелляции, которая пришла к противоположным выводам. Из опубликованных материалов дела следует, что грузовой поезд распускали в автоматическом режиме с переходом на ручное управление. Его скорость на первой тормозной позиции составляла 13,6 км/ч.

Однако при следовании вагонов по замедлителям дежурный по сортировочной горке обнаружил, что они разогнались до 24 км/ч, и распорядился перевести торможение в ручной режим. Эффекта это не дало: отцеп протаранил вагоны, стоявшие в 155 метрах от замедлителей третьей тормозной позиции.

При этом превышение скорости комиссия Ространснадзора связала с рассолом на колесных парах, образовавшегося по вине сотрудников «Руссоли», неправильно закрепивших груз.

Результаты расследования апеллянты посчитали сомнительными, выводы суда первой инстанции и технического заключения об аварии — необоснованными. Представители «Руссоли» и прокуратуры настаивали, что доказательств попыток железнодорожников остановить выгоны представлено не было, а в техническом заключении об аварии, представленном РЖД, нет сведений о влиянии соляного раствора на процесс торможения. Кроме того, не установлен сам факт образования рассола. При этом рассол указан как единственная причина аварии, говорилось в жалобе «Руссоли». Чтобы сделать такие выводы, необходимо было установить сам факт наличия рассола, его влияние на тормозной эффект и связь между неправильной упаковкой груза и аварией, говорится в материалах дела. Тогда как пробы с колес взяли лишь на шестой день после крушения: все это время вагон с галитом простоял под дождем.

Исследований о влиянии соли на тормоза суду представлено не было, решила апелляционная инстанция, отменившая выводы первой инстанции.

В решении сказано, что комиссия Ространснадзора не провела всестороннее, полное и объективное расследование, фактически возложив вину на ООО «Руссоль», которому страховщики впоследствии предъявили иски почти на 3 млн руб.

«Фактически техническое заключение основано только на материалах расследования, собранных комиссией ОАО РЖД без проведения самим управлением самостоятельных действий и исследований. В данном случае ОАО РЖД является заинтересованным лицом, которое может быть также причастно к случившемуся крушению, и признано виновным в нем полностью или частично», — говорится в апелляционном решении, которое железная дорога и надзорный орган, вероятно, обжалуют.

Роман Рыскаль