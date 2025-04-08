Башкирские коммунисты пытаются через суд сменить руководство местной ячейки КПРФ

Кировский райсуд Уфы принял к рассмотрению иск пятерых членов Башкирского республиканского комитета КПРФ. Они требуют признать неправомочной прошедшую 22 марта отчетно-выборную конференцию отделения и отменить принятые на ней решения, в том числе о переизбрании депутата Госсобрания (парламента) Башкирии Юнира Кутлугужина на пост первого секретаря рескома (он занимает его с 2014 года).

По мнению истцов, среди которых член Центризбиркома Башкирии, два депутата уфимского райсовета, глава одного из райкомов КПРФ и бывший и. о. секретаря рескома по организационно-партийной работе Сергей Меркулов, на конференции была нарушена норма представительства, из-за чего во время голосования якобы не было кворума. Отметим, что ранее господин Меркулов добился через суд выплаты 160 тыс. руб. компенсации за работу, которую он выполнял в рескоме до заключения трудового договора. В ответ за два дня до конференции его исключили из партии.

В ходе конференции Юнир Кутлугужин признал наличие в отделении ряда проблем, обратив внимание в том числе на отток партийцев, который, по его мнению, стал следствием «нездоровой атмосферы» на местах. Прокомментировать “Ъ” иск соратников господин Кутлугужин отказался.

Пресс-секретарь КПРФ и депутат Госдумы от Башкирии Александр Ющенко заявил “Ъ”, что на конференции была группа коммунистов, «всеми действиями пытавшаяся сорвать» мероприятие. Тем не менее он признал наличие в рескоме конфликта: «Конференция показала, что есть определенная дискуссия и критические замечания, во многом обоснованные, но эти замечания будут приняты к сведению». В числе проблем господин Ющенко назвал «достаточно системные просчеты, когда в партию попадают люди совершенно случайно».

Идэль Гумеров, Уфа