«Каматрансойл» не хочет возмещать «Морспасслужбе» часть затрат на ликвидацию ЧС

ООО «Каматрансойл», владеющее танкером «Волгонефть-212», отказалось возмещать почти половину расходов, понесенных ФГБУ «Морспасслужба» при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Керченском проливе. Об этом, со ссылкой на представителя компании в Арбитражном суде Краснодарского края, сообщает ТАСС.

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Ранее «Морспасслужба» оценила свои затраты на аварийно-спасательные работы в 314,5 млн руб., заявив намерение взыскать эту сумму с судовладельцев в судебном порядке. Однако представитель «Каматрансойла» указал, что часть позиций в иске, по мнению компании, включена незаконно.

В частности, в качестве необоснованных расходов обозначены суммы, содержащие НДС, поскольку аварийно-спасательные службы не являются плательщиками данного налога. Также в спорной части — накладные, общехозяйственные и сопутствующие затраты, составляющие порядка 48–50% от общей суммы требований. Как пояснил представитель ответчика, подобные расходы не подлежат компенсации, так как не связаны с фактическим устранением последствий аварии, а обеспечивают хозяйственную деятельность учреждения.

Компания настаивает, что «Морспасслужба» действовала не по договору, а была привлечена к ликвидации ЧС по распоряжению госорганов, а потому ее деятельность не носила коммерческий характер. В этом контексте, по мнению ответчика, заявленные дополнительные расходы отражают прибыль учреждения, а не понесённый им ущерб.

Другие стороны, проходящие по делу, намерены представить свои позиции в ходе последующих судебных слушаний.

Вячеслав Рыжков