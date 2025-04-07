Биткойн бит

Инвесторы по всему миру продолжают реагировать на объявление президентом США Дональдом Трампом глобальной тарифной войны. С небольшим запаздыванием относительно фондовых рынков масштабная игра на понижение затронула и криптовалютный. За два дня ведущие виртуальные валюты потеряли в цене до 25%, откатившись до многомесячных минимумов. Эксперты уже не называют эти активы защитными и в ближайшие два-три месяца не ожидают появления триггеров для устойчивого роста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nacho Doce / Reuters Фото: Nacho Doce / Reuters

Распродажа на финансовых рынках, которая на прошлой неделе слабо отражалась на криптовалютном сегменте, в последние дни достигла и его. По данным Coinmarketcap, 7 апреля курс биткойна (BTC) падал до отметки $74,5 тыс., минимума с 7 ноября 2024 года. За два дня ведущая виртуальная валюта теряла в цене почти 11%. Еще сильнее падали в цене альткойны. В частности, котировки эфира (ETH) опускались до отметки $1,4 тыс., минимума с октября 2023 года и на 22% ниже закрытия двухнедельной давности. Другие криптовалюты — Ripple (XPR), Solana, Dogecoin, Cordano (ADA) — падали в цене на 13–25%, также обновляя многомесячные минимумы. По данным Coinglass, более 370 тыс. криптоинвесторов, ставивших на рост, понесли потери на крупнейших криптобиржах.

«Весь груз экономических страхов в первую очередь лежит на индексах Nikkei, KOSPI, Shanghai Composite»,— считает ведущий аналитик Bitget Research Райан Ли. В понедельник азиатские рынки показали одно из сильнейших падений, для некоторых из них (Тайвань, Гонконг) оно оказалось рекордным за десятки лет. При этом, по словам господина Ли, криптовалютный рынок «какое-то время держался, но в итоге паника пересилила». Согласно данным Coinmarketcap, активная игра на понижение началась в воскресенье, а в понедельник в первой половине дня, в том числе на фоне падения азиатских рынков, только усилилась.

Александр Шохин, глава РСПП, 23 марта: «После того как Дональд Трамп заявил, что теперь США станут криптостолицей мира и уже запасы в крипте накапливают, нам надо тоже как-то смотреть».

Криптоиндустрия буквально оказалась в заложниках президента США Дональда Трампа, отмечают участники рынка. По словам СЕО Crypto Summit Алексея Зюзина, «политик много чего наобещал инвесторам, но многие его цели оказались с "двойным дном"». В частности, крипторезерв США будет состоять только из уже конфискованной криптовалюты. «Ни о каких дополнительных покупках биткойнов не идет и речи. А значит, США не станут крупнейшим покупателем BTC»,— резюмировал господин Зюзин.

В последние два дня наблюдалось значительное количество ликвидаций длинных позиций (заявок на покупку в ожидании роста цен) и открытие коротких (на продажу, с перспективой откупить актив обратно, когда он подешевеет еще сильнее).

«Некоторые трейдеры стремятся извлечь прибыль из снижения цен»,— отмечает гендиректор Cryptopay Алексей Чепков.

Несмотря на высокую волатильность, биткойн и эфир продолжают привлекать внимание институциональных инвесторов, «отчасти благодаря высоким объемам торгов и устоявшейся позиции в сфере цифровых активов», поясняет он.

Вместе с тем за последние месяцы криптовалюта потеряла свой статус защитного актива, отмечают участники рынка. По словам СЕО Tehnobit Александра Пересичана, к настоящему времени биткойн утратил корреляцию с золотом — традиционным защитным активом. «BTC больше повторяют движения индекса NASDAQ. В крипте все, за исключением стейблкойнов, повторяют за BTC»,— отмечает эксперт.

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В крипторынок с появлением спотовых биткойн-ETF в начале 2024 года в США (см. “Ъ” от 12 января 2024 года) вошло много институциональных инвесторов, отмечают эксперты. По данным SoSoValue, объем привлечения к началу апреля 2025 года превысил $36 млрд. Чистый приток в спотовые ETH-ETF составил почти $2,4 млрд. Однако, как отмечает СЕО и основатель Alpha7291 Роман Кауфман, эти ETF не создают реальную рыночную ликвидность — это капитальные резервы под управлением. «Средства в ETF не перераспределяются в альткойны или в DeFi, институциональные инвесторы заходят только в BTC. По сути, мы получили институциональное признание BTC, но не крипты как класса»,— говорит господин Кауфман.

Несмотря на коррекцию во второй половине дня 7 апреля, когда котировки многих криптовалют вернулись к отметкам закрытия предшествующего дня, участники рынка ожидают продолжения спада на рынке до конца весны. «В более пессимистичном сценарии — до конца лета»,— оценивает Александр Пересичан. Усиление тарифной войны, высокая инфляционная неопределенность и отсутствие четких сигналов от ФРС относительно смягчения денежно-кредитной политики ограничивают спрос на рисковые активы. «Пока у рынка нет триггеров к устойчивому росту, и на горизонте ближайших двух-трех месяцев вряд ли они появятся»,— считает эксперт.

При этом в пессимистичном сценарии, если панические настроения на рынке усилятся, а ФРС отложит решение о снижении ставки, цена BTC может опуститься еще ниже, до $62–68 тыс., оценивает господин Пересичан. В оптимистичном же сценарии, при смягчении риторики ФРС в мае и снижении напряженности в торговой политике США, возможен возврат курса BTC к $83–88 тыс., считает эксперт.

Ксения Куликова