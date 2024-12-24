Москва еще зажжет

По данным “Ъ”, правительство предварительно оценило расходы на строительство новой генерации и электросетевой инфраструктуры в Москве в 460,7 млрд руб. Инвестиции на строительство ЛЭП и линии постоянного тока предлагается включить в тариф для магистральных электросетей, что дополнительно поднимет цену для потребителей на 1,68%. Нагрузка по строительству генерации в столице ляжет на всех потребителей европейской части РФ и Урала в виде повышения тарифа на 1,3% к 2030 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Федеральное правительство подсветило проблему будущего столичного энергодефицита

Фото: PhotoXpress Федеральное правительство подсветило проблему будущего столичного энергодефицита

Фото: PhotoXpress

Новая схема покрытия прогнозируемого московского энергодефицита, предусматривающая строительство 900 МВт мощности и электросетей, оценивается в 460,7 млрд руб. Это следует из материалов правительственной комиссии по развитию электроэнергетики, которая пройдет 26 декабря (“Ъ” видел документ к заседанию). Новые энергоблоки и ЛЭП будут возводиться с учетом резерва в 15%, необходимого для покрытия пиковых нагрузок.

Для дополнительной электрификации Москвы потребуется большой объем электросетевого строительства.

«Россетям» предстоит в 2025–2028 годах расширить внутреннее московское энергокольцо: обеспечить заходы, реконструировать и построить ряд подстанций и ЛЭП общей стоимостью 25,8 млрд руб.

Также к 2030 году предусмотрено строительство двух ЛЭП на 750 кВ Грибово—Москва протяженностью 135 км (CAPEX — 47,5 млрд руб.) и Курская АЭС—Москва протяженностью 500 км (CAPEX — 76,8 млрд руб.).

Помимо этого, к 2032 году от Нововоронежской АЭС до Москвы планируется протянуть линию постоянного тока на 1,5 ГВт протяженностью 550 км, ее CAPEX оценивается в 91,4 млрд руб.

В материалах правкомиссии говорится, что CAPEX «Россетей» на строительство ЛЭП 750 кВ Грибово—Москва и линии постоянного тока от Нововоронежской АЭС будет компенсирован за счет роста тарифа Единой национальной электросети (ЕНЭС). CAPEX ЛЭП на 750 кВ от Курской АЭС планируется закрывать за счет платы за техприсоединение (ТП) «Росэнергоатома». Совокупно это может дополнительно повысить тариф на электроэнергию для потребителей магистрального комплекса на 1,68%.

460,7 миллиарда рублей потребует реализация новой схемы покрытия московского энергодефицита, рассматриваемой правительством РФ

В «Россетях» “Ъ” сообщили, что объем и стоимость мероприятий для покрытия прогнозируемого энергодефицита в Московском регионе определят по результатам проектно-изыскательских работ, которые начнутся в 2025 году. «Информации о решении по финансированию части мероприятий за счет роста тарифа и платы за ТП генерации нет. Рассчитываем, что оно будет принято»,— сказали там.

Что касается строительства новой генерации, то по-прежнему предполагается строительство двух новых энергоблоков на базе ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 (ввод в 2027 и 2028 годах) «Газпром энергохолдинга» (ГЭХ; владеет наибольшей долей генерации Москвы), а также 450 МВт мощности на Каширской ГРЭС «Интер РАО».

ГЭХ и «Интер РАО» будут назначены правительством ответственными за реализацию проектов без проведения конкурсных процедур.

Совокупный CAPEX проектов, следует из материалов правкомиссии, оценивается в 219 млрд руб., его планируется переложить на потребителей первой ценовой зоны (европейская часть РФ и Урал). Это может поднять одноставочную цену (электроэнергия плюс мощность) оптового энергорынка на 2,6% к 2030 году, конечная цена для потребителей (цена оптового энергорынка с учетом электросетевого тарифа и энергосбытовой надбавки) может вырасти на 1,3%.

В ГЭХ и «Интер РАО» “Ъ” не назвали стоимость проектов и поставщиков основного оборудования. Как ранее писал “Ъ”, проекты ГЭХ планируется реализовать на паровых турбинах Уральского турбинного завода (входит в «Интер РАО»). Глава ГЭХ Денис Федоров в письме вице-премьеру Александру Новаку от 6 декабря (“Ъ” видел документ) просит установить норму доходности для этих проектов в 14%. В Минэнерго на запрос “Ъ” не ответили.

В Сообществе потребителей энергии заявили, что предложенные ценовые параметры проекта требуют содержательной проверки на обоснованность. Цифры близки к принятым для юга, но при этом сравнимых проблем с площадками и инфраструктурой, в Москве нет, отметили там.

По мнению директора Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергея Сасима, принятое решение по энергоснабжению Москвы выглядит сбалансированным. «Сделан акцент на усилении межсистемных связей и развитии сетей ЕНЭС. Строительство линии постоянного тока, помимо того что является эффективным инструментом повышения надежности энергоснабжения столицы, даст толчок к развитию перспективного направления сфере передачи электроэнергии»,— говорит он.

При этом реализация электросетевых мероприятий, по его мнению, требует донастройки тарифного регулирования. Например, потребуется актуализировать норму доходности, учитываемую при формировании валовой выручки «Россетей», и решить вопрос с возвратом сглаживания компании (перенос части инвестиций на более поздние сроки). «Если бы указанные вопросы были решены своевременно, дополнительного роста тарифа на передачу для ликвидации дефицита в московской энергосистеме не потребовалось бы»,— отмечает он.

Татьяна Дятел