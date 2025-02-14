По КОМ установили цены

Цена мощности на конкурентном отборе на 2028 год в обеих ценовых зонах может вырасти более чем на 10%. Впервые в конкурсе участвовали заявки Архангельской области и Коми, присоединившихся к энергорынку с начала года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Цена мощности по итогам конкурентного отбора на 2028 год в первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал) может вырасти на 10,47%, до 340,28 тыс. руб. за 1 МВт в месяц. Во второй ценовой зоне (Сибирь) цена может составить 557,67 тыс. руб. за 1 МВт в месяц, рост составит 10,63%, следует из предварительных итогов отбора, опубликованных «Системным оператором» (СО, диспетчер энергосистемы).

Конкурентный отбор мощности (КОМ) определяет обязательные платежи за мощность для прошедшей в рынок генерации.

Суммарный объем предложения составил 204,5 ГВт, в нем не учитывались объемы мощности генерации на Дальнем Востоке. Всего участниками были поданы заявки в отношении 522 электростанций с суммарным объемом располагаемой мощности 204,8 ГВт.

Впервые в формировании цены мощности в первой ценовой зоне участвовали Архангельская область и Республика Коми. Ранее эти регионы относились к так называемым неценовым зонам, где стоимость электроэнергии определяется регулируемыми тарифами, а не рыночным способом.

На Дальнем Востоке, который также присоединился к оптовому рынку электроэнергии с 1 января, участники подали заявки в отношении 29 электростанций с суммарным заявленным объемом располагаемой мощности 12,19 ГВт. Цена мощности там будет соответствовать второй ценовой зоне.

КОМ на Дальнем Востоке, в Архангельской области и Коми впервые прошел в конце января (см. «Ъ» от 21 января). Тогда были определены только объемы поставляемой мощности, до 2027 года генерирующие компании будут поставлять ее по ценам, определенным на прошедших ранее конкурсах.

Генераторы пока не могут определить, считают ли они сложившийся уровень цены достаточным для покрытия затрат.

Отбор мощности на 2028 год проводится в условиях значительных изменений, сказали «Ъ» в Совете производителей энергии (объединяет генерирующие компании РФ): «К ним относятся принятые в ноябре прошлого года изменения в правила оплаты мощности в КОМ, меняющиеся экономические условия, например рост потребления, рост цен на содержание и эксплуатацию оборудования, рост кредитных ставок». Итоговые результаты отбора будут опубликованы до 19 февраля.

Анна Тыбинь