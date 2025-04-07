ЕС не выделил средства Эстонии и Литве на создание «стены дронов» на границе

Эстония и Литва не получили от Евросоюза средств на предложенный ими инфраструктурный проект с использованием беспилотников для защиты границ. Брюссель отклонил заявку в начале марта. Причина не уточняется.

«Пограничные службы Эстонии и Литвы ранее подали заявку на финансирование ЕС проекта по использованию дронов, целью которого было создание на границе так называемой "стены дронов'', однако проект не получил финансирования»,— говорится в сообщении МВД Литвы, которое приводит Delfi.

О планах создать «стену дронов» МВД Литвы объявило в мае 2024 года по итогам встречи министров внутренних дел стран Балтии, Польши, Финляндии и Норвегии. Предполагалось, что «стена» протянется от Норвегии до Польши для защиты пограничных зон с помощью БПЛА. Тогда литовские власти обосновывали меру тем, что Россия и Белоруссия постоянно пытаются «дестабилизировать внутреннюю безопасность и общественный порядок» граничащих с ними государств.

Лусине Баласян