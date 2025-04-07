У Петербургского нефтетерминала изъяли 55% акций в пользу государства

Как стало известно «Ъ», Арбитражный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в пользу государства 55% акций АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ). Решение объяснили переходом терминала под контроль иностранцев в нарушение закона об иностранных инвестициях в компании, имеющие стратегическое значение для России (ФЗ №57).

Суд установил, что терминал перешел под контроль трех кипрских офшорных компаний: «Новомор Лимитед», «Алмонт Холдингс Лимитед» и «Туджунга Энтерпрайзиз Лимитед». Собственниками всех трех являются дети покойного основателя ПНТ Дмитрия Скигина. В частности, бенефициарами «Туджунга Энтерпрайзиз» в 2022 году значились Михаил, Евгений (имеют гражданство Германии, владели долями по 17,875%) и Полина Скигины (гражданка Франции, доля в ПНТ — 14,285%).

В рамках обеспечительных мер суд арестовал все акции нефтетерминала. Также предприятию запретили останавливать производство и «совершать действия, ухудшающие положение работников».

Генпрокуратура подала иск к ПНТ в январе 2025 года. «Ъ» сообщал, что надзорное ведомство рассчитывало признать сделки 2016–2020 годов, которые позволили увеличить долю наследников Дмитрия Скигина, недействительными. При этом собственники не уведомляли ФАС России и не согласовывали сделки с правительственной комиссией.

Подробнее — в материале «Ъ» «Петербургский терминал освобождают от иностранцев».

Никита Черненко