Генпрокуратура подала иск к Петербургскому нефтяному терминалу

Генеральная прокуратура подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ). Кроме самого предприятия ответчиками по иску значатся компании «Новомор Лимитед», «Алмонт Холдинг Лимитед» и «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед». Третьими лицами указаны Росимущество, Федеральная антимонопольная служба и АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: oilterminal.ru Фото: oilterminal.ru

Согласно картотеке, исковое заявление поступило в суд еще 17 января. Суть претензий не раскрывается. РБК, который первым обратил внимание на иск, отмечает, что ранее Генпрокуратура не раз подавала иски об изъятии частных компаний в пользу государства из-за нарушений при приватизации, коррупции акционеров и других причин.

Петербургский нефтяной терминал — крупнейший российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе. Владельцами ПНТ, по состоянию на июль 2023 года, значились зарегистрированные на Кипре компании Tujunga Enterprises Limited, Almont HoldingsLimited, Mobalco Holding Limited, «Занфра Лимитед» и «Новомор Лимитед».

В октябре 2024 года в ПНТ заявили, что в отношении предприятия была совершена попытка «рейдерского захвата». Организация обвинила в этом Tudjunga Enterprises Limited. По версии ПНТ, связанные с данной компанией лица также добились возбуждения в Москве уголовных дел и принятия «незаконных судебных актов».