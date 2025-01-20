Петербургский терминал освобождают от иностранцев

“Ъ” стали известны основания, по которым Генпрокуратура просит суд обратить в доход государства 2753 акции крупнейшего российского терминала по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе — АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ),— принадлежащих семье скончавшегося основателя ПНТ Дмитрия Скигина. Надзорное ведомство рассчитывает признать ничтожными сделки, совершенные в 2016–2020 годах, которые позволили увеличить долю наследников бизнесмена, являющихся гражданами «недружественных» ныне России стран — Германии и Франции, до 50% акций в уставном капитале общества. Генпрокуратура ссылается на то, что в нарушение закона над стратегическим предприятием был установлен иностранный контроль.

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Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ «Большой порт Санкт-Петербург»

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

В иске в качестве ответчиков фигурируют АО «Петербургский нефтяной терминал», а также три кипрские офшорные компании: «Туджунга Энтерпрайзиз Лимитед», «Новомор Лимитед» и «Алмонт Холдингс Лимитед». Собственниками последних являются дети Дмитрия Скигина, проживающие сейчас, по некоторым данным, в Швейцарии.

По мнению надзорного ведомства, последние нарушили принятый еще в 2008 году ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Согласно ему, иностранные инвесторы не могут быть собственниками компаний, имеющих стратегическое значение для обороны страны, без предварительного согласования их участия специальной правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Согласно разъяснениям Конституционного суда, данный закон ограничил участие иностранного капитала в стратегических обществах в целях недопущения безнадзорного совершения сделок, в результате которых иностранный инвестор мог бы получить контроль над такими предприятиями. Однако именно так произошло с АО ПНТ, полагает Генпрокуратура.

Как отмечается в иске (имеется в распоряжении “Ъ”), данное общество является оператором и собственником имущества терминала по перевалке нефтепродуктов и других наливных грузов, расположенного в Большом порту Санкт-Петербург.

Его доля грузооборота наливных грузов превышает 70%, а активы оцениваются более чем в 17,5 млрд руб. С 2000 года предприятие включено в Реестр субъектов естественных монополий.

Однако «в нарушение закона, без уведомления ФАС России и согласования правительственной комиссией группой лиц с участием офшорных компаний путем совершения многочисленных сделок» над АО ПНТ был «установлен иностранный контроль, при этом конечными бенефициарами общества выступают граждане Германии братья Михаил и Евгений Скигины, а также их сестра, гражданка Франции Полина Скигина.

Генпрокуратура предъявляет претензии главным образом к трем сделкам, совершенным в 2016 и 2020 годах по покупке акций c участием аффилированных с семьей Скигиных компаний: «Новомор Лимитед», «Туджунга Энтерпрайзиз Лимитед» и «Алмонт Холдингс Лимитед». В результате трое детей Дмитрия Скигина (всего у бизнесмена их четверо) через компанию «Туджунга» стали владельцами 2753 акций (или 27,3%) АО ПНТ.

После изменения иностранными компаниями структуры владения «доля участия граждан ФРГ и Франции Скигиных в стратегическом предприятии увеличилась до 4538 акций (50% уставного капитала), что позволяет им прямо влиять на деятельность общества и принимать блокирующие решения», указывает Генпрокуратура.

Ведомство отмечает, что «иностранными акционерами» из недружественных ныне России стран в 2023 году был спровоцирован корпоративный конфликт, в результате которого инициированы многочисленные судебные разбирательства».

«Тем самым органы управления стратегического общества лишены возможности принимать управленческие решения, что создает угрозу стабильному функционированию предприятия»,— говорится в заявлении ГП, поданном в суд.

Ведомство просит Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признать все эти сделки недействительными и обратить 2753 акции в доход государства, списав их со счета Независимой регистраторской компании Р.О.С.Т.

Кроме того, Генпрокуратура ходатайствует о принятии обеспечительных мер по делу, наложив арест на счета и имущество ПНТ, который, впрочем, не должен коснуться текущей деятельности порта, в частности связанной с выплатой зарплаты работникам и расчетами с поставщиками. Также ведомство просит суд запретить ответчикам «полностью или частично останавливать производственные процессы». Дата разбирательства по данному спору пока не назначена.

Основателями ПНТ являются Дмитрий Скигин и Сергей Васильев. Первый скончался в 2003 году, второй — отошел от дел из-за перенесенного несколько лет назад инсульта. В мае 2022 года в рамках деофшоризации зарегистрированная на Кипре Mobalco Holdings Ltd передала 50% акций ПНТ своему бенефициару Сергею Васильеву. В конце года его супруга, Елена Васильева, получила долю мужа через дарственную и стала председателем совета директоров терминала. Такое положение дел не устроило наследников Дмитрия Скигина — Михаила, Евгения и Полину Скигиных, у которых фактически находятся оставшиеся 50% ПНТ через кипрскую Tudjunga Enterprises Limited. Они утверждают, что лишились управления терминалом.

В начале 2023 года на предприятии разгорелся конфликт, который привел стороны в суд. Там представители «Туджунга» утверждали, что бизнесмен по состоянию здоровья не мог оформить доверенность на жену.

В декабре 2023 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти встал на сторону Елены Васильевой, признав ее законной владелицей 50% акций ПНТ.

Однако далее разбирательство было перенесено в Москву. В октябре Савеловский райсуд столицы по ходатайству следствия наложил арест на долю госпожи Васильевой в рамках уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК), которое связано, в частности, с обстоятельствами получения ею права на ценные бумаги.

В конце октября 2024 года на сайте ПНТ появилось заявление о попытке установления контроля со стороны Tudjunga, носящей криминальный характер. В сообщении говорилось, что АО обратилось в правоохранительные органы, чтобы «прекратить рейдерскую атаку, исключить смену законно избранного генерального директора акционерного общества и добиться исключения иностранных лиц из недружественных юрисдикций из состава акционеров». Сама госпожа Васильева неоднократно подчеркивала, что ведет борьбу за то, чтобы акции АО не ушли под контроль офшоров. Представлявшие ранее интересы предпринимателя юристы в беседе с “Ъ” отмечали, что их соперники прибегают к «веерной подаче заявлений в суды» и «черному PR».

По данным «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль ПНТ за 2022 год составила 3,5 млрд руб., а за 2023-й — 5,6 млрд руб. Чистые активы оцениваются в 17,5 млрд руб.

Мария Локотецкая; Андрей Кучеров, Санкт-Петербург