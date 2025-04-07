Мировые масс-медиа обсуждают падение рекорда Уэйна Гретцки и говорят о человеке, который этот рекорд побил. Но если американские СМИ говорят скорее о великом хоккеисте, то, к примеру, британские не забывают напомнить читателям об его отношении к российской власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Овечкин (слева) и его одноклубник Мэтт Рой

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters Александр Овечкин (слева) и его одноклубник Мэтт Рой

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Александр Овечкин обошел Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером НХЛ, забросив 895-ю шайбу

Суперзвезда «Вашингтон Кэпиталз», сочетающая в себе непостижимое мастерство, редкую последовательность и безудержную радость, побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов за карьеру... На пике своей карьеры он был игроком с другой планеты. На закате карьеры он приспособился — пусть его катание стало хуже, его бросок остался прежним. Способность забрасывать шайбы в сетку благодаря сочетанию грубой силы и предельной точности сохранилась в полной мере.

Как Алекс Овечкин стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ

Александр Овечкин стал величайшим бомбардиром в истории НХЛ благодаря невиданному ранее сочетанию точного удара, стабильности на протяжении двух десятилетий и примечательной выносливости, которая позволила ему продержаться на льду достаточно долго, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки... Тот факт, что в свои почти 40 лет он по-прежнему великолепен, доказывает, что Овечкин способен преодолевать боль, которая остановила бы других игроков, и избегать длительных травм, которые могли бы помешать его погоне. И он установил рекорд в этом сезоне, даже пропустив 16 матчей из-за перелома левой малоберцовой кости.

Что делает бросок Александра Овечкина таким неудержимым?

Когда Овечкин готовится к броску с лета со своей излюбленной позиции, ни для кого не секрет, чем это закончится. Но это настоящая загадка… Даже те, кто пристально изучал его, от тренеров Овечкина до вратарей, сталкивающихся с ним на тренировках каждый день, до конца не уверены, как ему удается проделывать это раз за разом, игру за игрой, год за годом.

Алекс Овечкин теперь лучший бомбардир НХЛ. Кто он помимо этого — вопрос спорный

Когда Овечкин помог «Вашингтону» завоевать Кубок Стэнли в 2018 году, первый в истории команды, он оправдал ожидания, которые возлагались на него на протяжении 12 сезонов в НХЛ… Кубок также означал, что Овечкин вписал свое имя в число великих — как человек, способный не только забивать, но и побеждать… Во всяком случае на льду. В других местах удивительная игровая карьера Овечкина всегда может сопровождаться звездочкой: пометкой о его… поддержке Владимира Путина.

Непревзойденная стойкость позволила Овечкину побить рекорд Уэйна Гретцки по забитым голам

Когда Алекс Овечкин получил перелом левой малоберцовой кости после столкновения на льду с игроком «Юты» Джеком Макбейном, казалось, что его погоня за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ будет отложена до сезона 2025/26. Перелом ноги в итоге стоил Овечкину всего 16 игр… Для 39-летнего игрока, получившего серьезную травму, 26 голов в 47 матчах уже казались большим достижением. Но российская суперзвезда просто опустил голову и продолжил пахать… И в итоге это случилось… Имя Гретцки занесено в книгу рекордов НХЛ. Он является самым результативным нападающим игроком в истории лиги, и многие из его рекордов долгое время считались нерушимыми… Но Овечкин никогда не позволял сомневающимся мешать ему в достижении цели, и после двух десятилетий абсолютного доминирования ему удалось побить рекорд НХЛ по забитым голам и сделать его своим собственным.

Подготовил Кирилл Сарханянц