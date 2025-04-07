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«На пике своей карьеры он был игроком с другой планеты»

СМИ об Александре Овечкине и его 895-й шайбе

Мировые масс-медиа обсуждают падение рекорда Уэйна Гретцки и говорят о человеке, который этот рекорд побил. Но если американские СМИ говорят скорее о великом хоккеисте, то, к примеру, британские не забывают напомнить читателям об его отношении к российской власти.

Александр Овечкин (слева) и его одноклубник Мэтт Рой

Александр Овечкин (слева) и его одноклубник Мэтт Рой

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Александр Овечкин (слева) и его одноклубник Мэтт Рой

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

The New York Times (Нью-Йорк, США)

Александр Овечкин обошел Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером НХЛ, забросив 895-ю шайбу

Суперзвезда «Вашингтон Кэпиталз», сочетающая в себе непостижимое мастерство, редкую последовательность и безудержную радость, побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов за карьеру... На пике своей карьеры он был игроком с другой планеты. На закате карьеры он приспособился — пусть его катание стало хуже, его бросок остался прежним. Способность забрасывать шайбы в сетку благодаря сочетанию грубой силы и предельной точности сохранилась в полной мере.

Associated Press (Нью-Йорк, США)

Как Алекс Овечкин стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ

Александр Овечкин стал величайшим бомбардиром в истории НХЛ благодаря невиданному ранее сочетанию точного удара, стабильности на протяжении двух десятилетий и примечательной выносливости, которая позволила ему продержаться на льду достаточно долго, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки... Тот факт, что в свои почти 40 лет он по-прежнему великолепен, доказывает, что Овечкин способен преодолевать боль, которая остановила бы других игроков, и избегать длительных травм, которые могли бы помешать его погоне. И он установил рекорд в этом сезоне, даже пропустив 16 матчей из-за перелома левой малоберцовой кости.

The Washington Post (Вашингтон, США)

Что делает бросок Александра Овечкина таким неудержимым?

Александр Овечкин стал рекордсменом среди хоккейных снайперов

Когда Овечкин готовится к броску с лета со своей излюбленной позиции, ни для кого не секрет, чем это закончится. Но это настоящая загадка… Даже те, кто пристально изучал его, от тренеров Овечкина до вратарей, сталкивающихся с ним на тренировках каждый день, до конца не уверены, как ему удается проделывать это раз за разом, игру за игрой, год за годом.

The Guardian (Лондон, Великобритания)

Алекс Овечкин теперь лучший бомбардир НХЛ. Кто он помимо этого — вопрос спорный

Когда Овечкин помог «Вашингтону» завоевать Кубок Стэнли в 2018 году, первый в истории команды, он оправдал ожидания, которые возлагались на него на протяжении 12 сезонов в НХЛ… Кубок также означал, что Овечкин вписал свое имя в число великих — как человек, способный не только забивать, но и побеждать… Во всяком случае на льду. В других местах удивительная игровая карьера Овечкина всегда может сопровождаться звездочкой: пометкой о его… поддержке Владимира Путина.

Sports Illustrated (Нью-Йорк, США)

Непревзойденная стойкость позволила Овечкину побить рекорд Уэйна Гретцки по забитым голам

Когда Алекс Овечкин получил перелом левой малоберцовой кости после столкновения на льду с игроком «Юты» Джеком Макбейном, казалось, что его погоня за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ будет отложена до сезона 2025/26. Перелом ноги в итоге стоил Овечкину всего 16 игр… Для 39-летнего игрока, получившего серьезную травму, 26 голов в 47 матчах уже казались большим достижением. Но российская суперзвезда просто опустил голову и продолжил пахать… И в итоге это случилось… Имя Гретцки занесено в книгу рекордов НХЛ. Он является самым результативным нападающим игроком в истории лиги, и многие из его рекордов долгое время считались нерушимыми… Но Овечкин никогда не позволял сомневающимся мешать ему в достижении цели, и после двух десятилетий абсолютного доминирования ему удалось побить рекорд НХЛ по забитым голам и сделать его своим собственным.

Подготовил Кирилл Сарханянц

Фотогалерея

Рекорд Овечкина

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Александр Овечкин забивает 895-й гол в своей карьере в матче против «Нью-Йорк Айлендерс»

Александр Овечкин забивает 895-й гол в своей карьере в матче против «Нью-Йорк Айлендерс»

Фото: Adam Hunger / AP

Момент попадания шайбы в ворота «Нью-Йорк Айлендерс»

Момент попадания шайбы в ворота «Нью-Йорк Айлендерс»

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Александр Овечкин празднует победу со своими товарищами по команде

Александр Овечкин празднует победу со своими товарищами по команде

Фото: Adam Hunger / AP

Хоккеист после установления снайперского рекорда НХЛ

Хоккеист после установления снайперского рекорда НХЛ

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Предыдущий обладатель рекорда Уэйн Гретцки и глава НХЛ Гэри Беттмен (слева) поздравляют Александра Овечкина

Предыдущий обладатель рекорда Уэйн Гретцки и глава НХЛ Гэри Беттмен (слева) поздравляют Александра Овечкина

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Российский форвард со своей матерью Татьяной во время церемонии награждения

Российский форвард со своей матерью Татьяной во время церемонии награждения

Фото: Adam Hunger / AP

Экран с количеством шайб, забитых Александром Овечкиным за карьеру

Экран с количеством шайб, забитых Александром Овечкиным за карьеру

Фото: Adam Hunger / AP

Легенды хоккея Уэйн Гретцки и Александр Овечкин

Легенды хоккея Уэйн Гретцки и Александр Овечкин

Фото: Adam Hunger / AP

Александр Овечкин произнес речь, в которой поздравил фанатов с победой

Александр Овечкин произнес речь, в которой поздравил фанатов с победой

Фото: Adam Hunger / AP

Хоккеист с матерью Татьяной (в центре), женой Настасьей Шубской и сыном Ильей после забитого гола

Хоккеист с матерью Татьяной (в центре), женой Настасьей Шубской и сыном Ильей после забитого гола

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

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Александр Овечкин забивает 895-й гол в своей карьере в матче против «Нью-Йорк Айлендерс»

Фото: Adam Hunger / AP

Момент попадания шайбы в ворота «Нью-Йорк Айлендерс»

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Александр Овечкин празднует победу со своими товарищами по команде

Фото: Adam Hunger / AP

Хоккеист после установления снайперского рекорда НХЛ

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Предыдущий обладатель рекорда Уэйн Гретцки и глава НХЛ Гэри Беттмен (слева) поздравляют Александра Овечкина

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Российский форвард со своей матерью Татьяной во время церемонии награждения

Фото: Adam Hunger / AP

Экран с количеством шайб, забитых Александром Овечкиным за карьеру

Фото: Adam Hunger / AP

Легенды хоккея Уэйн Гретцки и Александр Овечкин

Фото: Adam Hunger / AP

Александр Овечкин произнес речь, в которой поздравил фанатов с победой

Фото: Adam Hunger / AP

Хоккеист с матерью Татьяной (в центре), женой Настасьей Шубской и сыном Ильей после забитого гола

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

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