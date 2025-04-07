В лесах Забайкалья введен режим ЧС регионального характера

Глава Забайкалья Александр Осипов объявил о введении режима ЧС регионального характера в лесах на территории края. В своем Telegram-канале он уточнил, что «ситуация напряженная».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Режим позволит сосредоточить все имеющиеся в регионе силы на борьбу с лесными пожарами и эффективнее выявлять и наказывать виновных в поджогах. Практически все природные пожары с начала года случились по вине человека»,— написал Александр Осипов.

Ранее, 4 апреля, Федеральный штаб по координации деятельности по тушению лесных пожаров отметил необходимость введения в Забайкальском крае режима ЧС в лесах муниципального и регионального уровня. По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на сегодня, 7 апреля, в Забайкалье действует 33 лесных пожара на площади около 24,1 тыс. га. При этом площадь всех действующих в России пожаров составляет 25,6 тыс. га.

Влад Никифоров, Иркутск