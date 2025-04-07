Сбербанк снизит максимальные ставки по вкладам с 11 апреля

Сбербанк (MOEX: SBER) предупредил клиентов о том, что с 11 апреля снизит максимальные ставки по линейкам вкладов «Лучший%» и «СберВклад». Максимальная ставка для всех клиентов составит 20% годовых на сроках четыре и пять месяцев. Депозиты, которые были открыты до 11 апреля, изменения не затронут, передает РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Лучший%» на сегодня имеет максимальную ставку 21% годовых на сроках четыре и пять месяцев. Повышенный процент действует на новые деньги — вложенные средства не должны были храниться в «Сбере» последние два календарных месяца. «СберВклад» с учетом надбавок до 11 апреля тоже имеет максимальную ставку 21% годовых для массовых клиентов на сумму вложений от 1 млн руб. Без надбавок максимальная ставка на сегодня составляет 18% годовых на сроках четыре и пять месяцев.

Российские банки продолжают ухудшать условия по вкладам: с декабря 2024 года средняя максимальная ставка по депозитам упала на 2 п.п, кроме того, сокращаются сроки вкладов. Как подсчитали в Центробанке, по итогам последней декады марта средний показатель максимальной ставки по вкладам опустился до 20,28%.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Банки ставят на понижение».