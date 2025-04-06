Банки ставят на понижение

Банки ухудшают условия по вкладам. С середины декабря средняя максимальная ставка по депозитам упала на 2 п.п. По итогам последней декады марта показатель опустился до 20,28%, следует из мониторинга Центробанка. Кроме того, сокращаются сроки вкладов. Так, в Сбербанке по продукту «Лучший процент» максимальная ставка в 21% годовых теперь установлена на четыре-пять месяцев вместо прежних пяти-шести. При этом такие условия действуют только на новые вклады, и их минимальная сумма 100 тыс. руб. при невозможности пополнения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Стоит ли ждать дальнейшего падения ставок? Вице-президент компании Mera Capital Group Валерий Петров осторожно относится к таким прогнозам. По его словам, для начала Центробанк должен дать сигнал рынку о смягчении политики: «Условия по депозитам, скорее всего, не изменятся в том случае, если ставка рефинансирования останется в пределах 21%. Если Центральный банк покажет свою готовность снижать ее, то в конце первого и начале второго полугодия, вероятно, мы увидим незначительное снижение ставок по депозитам. Учитывая наибольшую востребованность вкладов на три и шесть месяцев, банкам нет никакого смысла сейчас улучшать условия для клиентов.

Текущие показатели среди дневного оборота межбанковского рынка по кредитам и депозитам с конца 2024 года стабилизировались на уровне 1,2 трлн руб. в день в то время, как в сентябре-октябре они колебались на уровнях 1,3 трлн руб. и 1,5 трлн руб. Это говорило о том, что у финансовых организаций была высокая потребность в коротких деньгах. А вместе со снижением объемов кредитования по потребительским, а также по ипотечным займам банкам было весьма сложно размещать привлеченные деньги по высоким ставкам. Значит, скорее всего, условия по вкладам останутся на текущем уровне либо будут незначительно меняться в случае получения информации от ЦБ о готовности снижать ставку рефинансирования. При этом если регулятор, напротив, выберет более агрессивную политику и будет готов к дальнейшему ее повышению, мы можем увидеть рост ставок по депозитам».

Впрочем, инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов допускает небольшое снижение процентов по вкладам в случае, если регулятор сохранит ключевую ставку: «Я думаю, что все-таки большого потенциала сильного пересмотра условий по депозитам при высокой ключевой ставке нет, потому что она определяет все остальные ставки в экономике. Тем не менее банки примерно до 18% могут опустить уровень доходности по вкладам.

Сейчас можно переключиться на облигации, которые дают высокую ставку на несколько лет, или попробовать уже сейчас положить деньги на депозиты сроком где-то на шесть-девять месяцев».

Как сообщает портал «Банки.ру», интерес к годовым банковским вкладам растет. В январе и феврале доля таких депозитов в спросе была примерно 15%. В свою очередь, на уходящей неделе в 20 крупнейших кредитных организациях страны средняя ставка по годовым вкладам составила чуть более 19%.

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Андрей Загорский