Вклады наращивают объем

У россиян растут размеры банковских вкладов. В первом квартале 2025 года на одном депозите в среднем лежало чуть больше 400 тыс. руб. Это примерно на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, рассказали “Ъ FM” в пресс-службе маркетплейса «Финуслуги». Как подсчитали аналитики сервиса, сейчас наиболее выгодны вложения сроком от трех до шести месяцев. За них банки предлагают от 26% до 30% годовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

Однако при использовании таких продуктов стоит учесть некоторые нюансы, говорит президент «Центра защиты вкладчиков и инвесторов» Артем Генкин: «Суммы, которые превышают ваш прогноз потребления на ближайшие полгода, то есть сверх той суммы, которую вы собираетесь потратить в ближайшие шесть месяцев, можно рассматривать как возможный актив для инвестирования на банковские вклады с небольшими (до года) сроками. Думаю, что на рынке нет десятков разных выгодных предложений с одинаковой надежностью, поэтому если пытаться разложить по всем существующим предложениям и сделать приоритет на наиболее выгодное, то можно все-таки со временем столкнуться с проблемами надежности этих банков.

Доходность на 2-3% выше среднерыночной — это повод внимательнее присмотреться к банку, который ее предоставляет, чтобы понять, за счет чего он такие необычные условия предлагает.

Думаю, сразу несколько факторов влияют на рост среднего размера вкладов: рост реальных располагаемых доходов населения, сохранение высоких ставок по вкладам и, как ни странно, ставка ЦБ на фиксированном уровне. Я думаю, что это как раз показатель стабильности. Именно так это было воспринято вкладчиками, которые в ответ на этот сигнал регулятора нарастили объем вкладов».

На прошлой неделе глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор пока не собирается снижать ключевую ставку в этом году. С октября ее размер сохраняется на уровне 21%. От колебаний этого показателя напрямую зависит начисление налогов с дохода от вкладов. Если принять во внимание сумму в 400 тыс. руб., то взыскания будут нулевыми, отметил генеральный директор национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев: «Надо брать формулу: 1 млн руб. умножаем на максимальную ключевую ставку, которая действовала в налоговом периоде. Мы 1 млн руб. умножим на 21%, это будет 210 тыс. руб. — процентные доходы по депозитам ниже этой суммы не облагаются налогом.

С 2025 года законодатель предусмотрел дополнительные вычеты, которые вы можете использовать в будущем периоде. Если у вас, например, необлагаемый минимум (эти 210 тыс. руб.) больше, чем полученные доходы по депозитам, например, вы получили 100 тыс. руб. процентов по депозитам, то эта разница может переноситься на будущие периоды по будущим процентам. Но есть определенные условия: она применяется только к тем депозитам, которые открыты на срок более 15 месяцев и проценты по которым выплачиваются в конце срока».

При этом в последнее время банки в России ухудшают условия по вкладам. Как пишет “Ъ”, в конце марта размер средней максимальной ставки по депозитам составил чуть больше 20% годовых. Это на два процентных пункта меньше, чем три месяца назад.

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Никита Путятин