Миллиардера Петра Кондрашева объявили в розыск в России

Российского миллиардера и бывшего владельца Соликамского магниевого завода (СМЗ) Петра Кондрашева объявили в розыск следует из картотеки МВД. Какую статью инкриминируют миллиардеру не сообщается.

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Петр Кондрашев в 2007 году



Telegram-канал Baza утверждает, что против миллиардера возбуждено два уголовных дела: о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и фальсификации доказательств по гражданскому делу (ст. 303 УК РФ). Оба дела могут быть связаны с акциями СМЗ. Указывается, что в результате незаконных действий группы лиц господину Кондрашеву могло фактически принадлежать более 57% акций завода.

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Фото: МВД РФ Карточка в базе МВД

Фото: МВД РФ

Петр Кондрашев купил Соликамский магниевый завод в 2014 году у структур Сулеймана Керимова. При этом в 2020 году миллиардера лишили права голоса на собрании акционеров СМЗ по иску ФАС. В 2021-ом году Генпрокуратура заявила, что завод незаконно приватизировали в 1990-ых, и потребовала изъять его акции в пользу государства. В 2022 году Арбитражный суд Пермского края изъял более 89% акций СМЗ, которые принадлежали его владельцам (включая господина Кондрашева). В марте 2024 года оставшиеся акции изъяли у миноритариев.

Петр Кондрашев входил в рейтинг журнала Forbes с 2008 года. В последний раз он появлялся в рейтинге в 2023 году: тогда он занял 74 место в топе «110 российских миллиардеров» с состоянием в $1,6 млрд. После передачи СМЗ государству господин Кондрашев выбыл из списка.