Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Петр Кондрашев объявлен в федеральный розыск

Бизнесмен Петр Кондрашев разыскивается МВД. Информация об этом находится на сайте министерства. Согласно данным МВД, он объявлен в розыск по не указанной статье УК, в качестве контактной информации ответственного за розыскные мероприятия органа указан телефон УВД по Северо-Западному административному округу Москвы. По данным телеграм-канала Baza, господин Кондрашев обвиняется в мошенничестве, а его уголовное преследование может быть связано с акциями ОАО «Соликамский магниевый завод». Ранее господин Кондрашев был совладельцем предприятия, сейчас он проживает в Австрии.

Фото: База розыска МВД

Фото: База розыска МВД