Петр Кондрашев объявлен в федеральный розыск

Бизнесмен Петр Кондрашев разыскивается МВД. Информация об этом находится на сайте министерства. Согласно данным МВД, он объявлен в розыск по не указанной статье УК, в качестве контактной информации ответственного за розыскные мероприятия органа указан телефон УВД по Северо-Западному административному округу Москвы. По данным телеграм-канала Baza, господин Кондрашев обвиняется в мошенничестве, а его уголовное преследование может быть связано с акциями ОАО «Соликамский магниевый завод». Ранее господин Кондрашев был совладельцем предприятия, сейчас он проживает в Австрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: База розыска МВД Фото: База розыска МВД