ФАС проверит производителей ПВХ из-за роста цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы крупнейшим российским производителям поливинилхлорида — «Саянскхимпласту», БСК и «Каустику». Ведомство требует объяснить причины изменения цен на продукцию.

«В целях предупреждения нарушения антимонопольного законодательства ФАС России направила письма с целью исключить необоснованный рост на поливинилхлорид (ПВХ)»,— говорится в сообщении ФАС.

Ведомство рекомендовало компаниям разработать торговые стратегии с приоритетом внутреннего рынка и установить прозрачные правила ценообразования. Также ФАС потребовало исключить необоснованные отказы от заключения контрактов.

Кроме того, ФАС призвала производителей довести до дистрибьюторов принципы ответственного ценообразования.

Ранее сегодня Генпрокуратура РФ потребовала обратить в доход государства активы крупнейшего в России производителя поливинилхлорида (ПВХ) АО «Саянскхимпласт» стоимостью около 79 млрд руб. Предприятие хотят изъять у бывшего главы Заксобрания Иркутской области Виктора Круглова по делу о коррупции.