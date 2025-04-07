Заседание по делу главы Гагаузии приостановлено из-за сообщения о минировании

В суде в Кишиневе приостановили заседание по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул из-за анонимного сообщения о минировании здания. Организаторы протестного мероприятия в поддержку Евгении Гуцул, проходящего у суда, призвали присутствующих разойтись. К зданию прибыли сотрудники пожарной службы и правоохранительных органов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Это очередной цирк. Нам объявили, что поступил звонок и здание суда якобы заминировано. Сейчас начнутся стандартные проверки»,— сказал депутат парламента Молдавии Вадим Фотеску, обращаясь к собравшимся у суда (цитата по ТАСС). Как пишет «Sputnik Молдова», Евгению Гуцул вывели из зала заседаний. В здании объявили эвакуацию.

Евгению Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева перед вылетом в Стамбул, спустя три дня по требованию прокуратуры она была арестована на 20 суток. Ей предъявлены обвинения в нарушениях при финансировании ликвидированной в прошлом году партии «Шор» и при управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2023 году. Глава Гагаузии считает выдвинутые обвинения политически мотивированными.

Лусине Баласян