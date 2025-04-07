Набиуллина объяснила отсрочку внедрения цифрового рубля

Председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила, что банки в России готовы к массовому внедрению цифрового рубля, но регулятор решил дать им больше времени. Предполагается, что масштабы эксперимента будут поэтапно расширяться, чтобы люди могли «присмотреться к цифровому рублю, к его возможностям», пояснила глава ЦБ. Она заверила, что для граждан использование цифрового рубля будет добровольным.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Госпожа Набиуллина рассказала, что пока ЦБ дополнительно обсудит с банками экономическую модель цифрового рубля, чтобы им было выгодно развивать связанные с ним сервисы. Срок массового внедрения цифрового рубля она называть не стала. «Массовое внедрение означает обязательность операции с цифровым рублем для банка, но не для граждан. У граждан, у людей использование цифрового рубля будет абсолютно добровольным. Они будут сами выбирать, чем платить — наличными, безналичными, цифровым рублем»,— пояснила глава ЦБ во время выступления в Госдуме.

ЦБ планирует выпускать цифровой рубль в дополнение к наличной и безналичной формам денег. Работу над созданием цифрового рубля регулятор начал в 2021 году. С 15 августа 2023 года запущен пилот с реальными цифровыми рублями, общее число его участников достигает 9 тыс. человек и 1200 компаний.

Массовый запуск цифрового рубля должен был начаться с 1 июля 2025 года, но в конце февраля Эльвира Набиуллина сообщила, что полномасштабное внедрение начнется позднее. По данным Frank Media, ЦБ перенес внедрение цифрового рубля на середину 2026 года.

О перспективах нового средства платежа — в материале «Ъ» «Третья форма рубля».