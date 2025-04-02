Frank Media: ЦБ перенес внедрение цифрового рубля на середину 2026 года

Полномасштабное внедрение цифрового рубля может начаться в середине 2026 года. Такой период ЦБ обсуждает с крупнейшими российскими банками. Об этом пишет Frank Media со ссылкой на топ-менеджеров четырех крупных игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Дата еще не определена. Мы ее объявим позже, после обсуждения с банками наиболее привлекательной для их клиентов экономической модели»,— указали в ЦБ РФ.

Перенос запуска цифрового рубля связан со сложностями с обеспечением технологической независимости у банков, рассказывала зампред ЦБ РФ Зульфия Кахруманова. Она указывала, что у каждого банка были «свои нюансы».

Собеседники Frank Media указывают на то, что на решение регулятора повлияло множество причин. Среди указанных были сопряженность безопасности использования цифровых валют с темой энергобезопасности, возможные проблемы при отключениях от электроэнергии, а также вопросы к работе банков с базами данных в автоматических банковских системах.

Цифровой рубль — третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к наличной и безналичной формам денег. Массовый запуск цифрового рубля должен был начаться с 1 июля 2025 года, но глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце февраля сообщила, что полномасштабное внедрение начнется позднее, точные даты регулятор объявит позже.

Работу над созданием цифрового рубля Банк России начал в 2021 году. С 15 августа 2023 года проводится пилот с реальными цифровыми рублями. Новый этап тестирования операций с цифровым рублем стартовал 1 сентября 2024 года. Общее число участников пилота увеличилось с 600 до 9 тыс. человек, с 22 до 1200 компаний.

О создании цифрового рубля — в материале «Третья форма рубля».