«Мебель Оскара Нимейера характеризуется смелыми решениями»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о мебели, которая отражает природу и культуру Бразилии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images Фото: Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images

Знаменитый бразильский архитектор Оскар Нимейер начал проявлять интерес к дизайну мебели еще в начале своей карьеры. Он изучал взаимодействие между архитектурой и дизайном интерьеров, что и сформировало его визуальный язык.

Мебель Нимейера характеризуется плавными линиями, органическими формами и смелыми архитектурными решениями. Нередко с использованием инновационных для того времени материалов, включая фанеру, стекло и металл, что давало возможность создавать легкие функциональные конструкции. А еще мебель Нимейера отражает бразильскую культуру и природу.

Мне повезло не только видеть ее, но и пожить в интерьерах с этой мебелью в Palace Hotel в Бразилиа, который спроектировал и построил Нимейер и в котором есть свит его имени. Поэтому я искренне завидую всем, кто будет на неделе дизайна в Милане и сможет посмотреть открытую для публики с 7 по 13 апреля экспозицию с длинным названием «Дерзкий модернизм. Оскар Нимейер в Италии. Клаудия Морейра Саллес: дань уважения мастерству» на Виа Марончелли, 13.

Выставка в сотрудничестве с Фондом Оскара Нимейера — это мировая премьера исследования Франческо Перротта-Бош, который обнаружил оригинальные чертежи и эскизы проектов Нимейера в Италии, как построенных, так и нереализованных. В рамках выставки покажут и мебель Нимейера, переизданную эксклюзивно компанией ETEL.