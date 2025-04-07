В Магаданской области нашли тела погибших во время схода лавины туристов

Спасатели обнаружили и извлекли из-под снега тела четырех туристов, погибших во время схода лавины в Магаданской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Магаданской области. Поиски погибших туристов велись с 27 марта.

«Вечером 7 апреля группа спасателей Главного управления МЧС России по Магаданской области и областного Пожарно-спасательного центра обнаружила и извлекла из-под снега тела всех четверых погибших на перевале "Дядя Ваня" туристов. В настоящий момент ведется спуск тел к подножию горы для транспортировки в Магадан»,— сообщили в МЧС.

В ведомстве уточнили, что поиски тел погибших туристов были затруднены погодными условиями и сложным рельефом. Последние 5 км маршрута спасателям пришлось прокладывать вручную. Известно, что туристическая группа горного клуба МГУ состояла из шести москвичей — двух мужчин и четырех женщин

Туристическая группа из шести человек попала под лавину на перевале «Дядя Ваня» в 30 км от поселка Синегорье 27 марта. Четверо погибли, один человек травмирован, еще один не пострадал. Эвакуация туристов находилась на личном контроле у прокурора Магаданской области.

Екатерина Отрашкевич