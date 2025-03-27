Четыре человека погибли при сходе лавины в Магаданской области

Туристическая группа из шести человек попала под сход лавины на перевале «Дядя Ваня», в 30 км от поселка Синегорье. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Магаданской области. По предварительной информации, четыре человека погибли, один травмирован, еще один не пострадал. Как утверждает телеканал «Россия-1», туристы приехали из Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

«По гористой местности оперативно добраться до места происшествия невозможно. Для эвакуации туристов направлена группа из восьми спасателей на вертолете Ми-8 МЧС России»,— говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе прокуратуры Магаданской области рассказали об организации надзорного сопровождения спасательной операции. Там уточнили, что эвакуация туристов находится на личном контроле прокурора региона.

«По поручению главы надзорного ведомства будет дана оценка соблюдению законодательства при организации похода, разработке и согласовании маршрута»,— подчеркнули в прокуратуре.