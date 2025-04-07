Рустам Минниханов поздравил хоккеиста Александра Овечкина с новым мировым рекордом

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил российского хоккеиста Александра Овечкина, который побил мировой рекорд канадского хоккеиста НХЛ Уэйна Гретцки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свою 895-ю шайбу в НХЛ нападающий «Вашингтон Кэпиталз» забросил во время гостевого матча против «Айлендерс».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Свою 895-ю шайбу в НХЛ нападающий «Вашингтон Кэпиталз» забросил во время гостевого матча против «Айлендерс».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Нормально играет парень. Проверял лично!», — написал глава республики в своем Telegram-канале.

Свою 895-ю шайбу в НХЛ нападающий «Вашингтон Кэпиталз» забросил во время гостевого матча против «Айлендерс».

Таким образом, он превзошел достижение Уэйна Гретцки, который за свою карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы.

Дарья Сайфиева