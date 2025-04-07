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Рустам Минниханов поздравил хоккеиста Александра Овечкина с новым мировым рекордом

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил российского хоккеиста Александра Овечкина, который побил мировой рекорд канадского хоккеиста НХЛ Уэйна Гретцки.

Свою 895-ю шайбу в НХЛ нападающий «Вашингтон Кэпиталз» забросил во время гостевого матча против «Айлендерс».

Свою 895-ю шайбу в НХЛ нападающий «Вашингтон Кэпиталз» забросил во время гостевого матча против «Айлендерс».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Свою 895-ю шайбу в НХЛ нападающий «Вашингтон Кэпиталз» забросил во время гостевого матча против «Айлендерс».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Нормально играет парень. Проверял лично!», — написал глава республики в своем Telegram-канале.

Свою 895-ю шайбу в НХЛ нападающий «Вашингтон Кэпиталз» забросил во время гостевого матча против «Айлендерс».

Таким образом, он превзошел достижение Уэйна Гретцки, который за свою карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы.

Дарья Сайфиева

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