Рустам Минниханов поздравил хоккеиста Александра Овечкина с новым мировым рекордом
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил российского хоккеиста Александра Овечкина, который побил мировой рекорд канадского хоккеиста НХЛ Уэйна Гретцки.
Свою 895-ю шайбу в НХЛ нападающий «Вашингтон Кэпиталз» забросил во время гостевого матча против «Айлендерс».
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Нормально играет парень. Проверял лично!», — написал глава республики в своем Telegram-канале.
Свою 895-ю шайбу в НХЛ нападающий «Вашингтон Кэпиталз» забросил во время гостевого матча против «Айлендерс».
Таким образом, он превзошел достижение Уэйна Гретцки, который за свою карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы.