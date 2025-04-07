Эколог связал выброс пальмового масла на Тамани с промывкой судна

Выброшенное на берег Черного моря вещество, предположительно пальмовое масло, могло попасть в воду в результате промывки цистерн судна в нейтральных водах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора природоохранных программ организации «Зеленый патруль» Романа Пукалова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Керчи Фото: Администрация Керчи

По словам эксперта, масло представляет угрозу для обитателей прибрежной полосы — вещество нарушает дыхание мелких морских организмов и ограничивает доступ кислорода. Эколог также отметил, что обнаруженная консистенция испорченная, с характерным прогорклым запахом. Он добавил, что очистка побережья может быть проведена вручную силами сотрудников МЧС в течение одного-двух дней.

«В порту Тамани утечки не было, это мне известно от друзей, которые работают непосредственно в порту. По неподтвержденным данным, некое судно очистило свои цистерны в нейтральных водах напротив Бугазской косы»,— подчеркнул господин Пукалов.

«Зеленый патруль» обратился к общественности с просьбой предоставить любую информацию о судне, которое могло произвести сброс.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил о загрязнении прибрежной зоны между станицей Благовещенской и поселком Волна. Специалисты природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора уже взяли пробы для анализа состава и установления источника происхождения вещества.

Анна Гречко