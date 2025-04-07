На пляжах Анапы обнаружили пальмовое масло

Выбросы, предположительно пальмового масла, произошли на десятикилометровом участке черноморского побережья в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края, сообщает оперативный штаб Кубани.

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На береговой линии Бугазской косы, между станицей Благовещенской в Анапе и поселком Волна в Темрюкском районе, 5 и 6 апреля 2025 года обнаружены скопления вещества белого цвета. Согласно предварительному анализу специалистов, речь идет о пальмовом масле.

Основная часть выбросов произошла в субботу, 5 апреля, а в воскресенье их интенсивность значительно снизилась. Сотрудники природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора взяли необходимые пробы для точного определения состава вещества и установления источника загрязнения.

Эколог Жора Каваносян в своем Telegram-канале сообщил, что в феврале прошлого года жители Тамани в районе Веселовки уже находили подобные сгустки. В Тамани несколько лет назад по решению суда приостанавливали деятельность ООО «Пищевые ингредиенты» (входит в группу компаний «ЭФКО») по перевалке пальмового масла через порт «Тамань» в поселке Волна, обращает внимание эколог.

Наталья Решетняк