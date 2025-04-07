«Пока используется лишь 50% потенциала»

Пандемия COVID-19 изменила туристические предпочтения уральцев: выросла популярность коротких маршрутов на выходные и самостоятельных автомобильных поездок. Тренд укрепился на фоне роста цен на авиабилеты в 2022-2023 годах. Президент Уральского союза туриндустрии, кандидат экономических наук Ольга Ергунова рассказала «Ъ-Урал» о том, как складывается стоимость автотуров, и как этот сегмент будет развиваться в будущем.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Уральского союза туриндустрии, кандидат экономических наук Ольга Ергунова

Фото: УрГЭУ Президент Уральского союза туриндустрии, кандидат экономических наук Ольга Ергунова

Фото: УрГЭУ

В последние годы автомобильный туризм стал одним из основных драйверов роста внутреннего туризма не только в Свердловской области, но и в России в целом. С 2021 года доля автотуризма в уральском регионе увеличилась на 28%, а бронирование маршрутов выходного дня — на 53%. Автотуризм и загородный туризм в Свердловской области составляют около 60% всех туристических поездок по региону. Для сравнения в Карелии на сегмент автотуризма приходится 40% от всего турпотока, в Ленинградской области — 28%, а в Татарстане — 20%.

По данным свердловского министерства инвестиций и развития, в 2023 году 35% туристов выбрали автомобильные маршруты для отдыха.

Причем 75% из них предпочли отправиться в путешествие на личных автомобилях и забронировать жилье самостоятельно. Только 25% выбрали организованные автотуры и экскурсионные поездки.

Средний бюджет поездки длительностью 3-5 дней и в расчете на семью составляет 10-25 тыс. руб. Конечно, эта сумма может сильно варьироваться в зависимости от формата путешествия, маршрута, уровня комфорта и сезонности. Например, летом и в новогодние праздники цены в среднем выше на 20-30%, весной и осенью же можно сэкономить до 40% на проживании и экскурсиях. При этом самостоятельные поездки обходятся дешевле, чем организованные экскурсии с гидом. Ведь в зависимости от маршрута услуги гида могут стоить от 1,5 тыс. руб. до 10 тыс. руб. в день.

Таким образом, на основе данных региональных туроператоров и средних цен на услуги, можно выделить три основных ценовых сегмента автотуризма в Свердловской области:

эконом-тур (2-3 дня, кемпинг, минимальные удобства) — от 4,5 тыс. руб.;

стандартный тур (гостиницы, экскурсии, питание) — от 9 тыс. руб.;

премиум-тур (VIP-гостиницы, глэмпинг, авторские маршруты) — от 20 тыс. руб.

В сравнении с другими регионами Свердловская область предлагает более доступные варианты автотуризма, особенно в эконом- и среднем сегментах. Так, в Краснодарском крае, где спрос на туризм традиционно высокий, даже бюджетные автомобильные маршруты стоят от 6-8,5 тыс. руб. В Карелии из-за удаленности некоторых маршрутов и сезонных колебаний цен стоимость аналогичного тура составит 5,5-7 тыс. руб., а в Алтайском крае — 4-5,5 тыс. руб.

Схожее ценовое соотношение и в сегменте VIP-туров. В Краснодарском крае за счет развитой гостиничной инфраструктуры и эксклюзивных маршрутов премиальный отдых может стоить от 30-60 тыс. руб. В Карелии аналогичные программы с индивидуальными гидами, рыбалкой и сафари-турами стоят 25-50 тыс. руб., а в Алтайском крае — 18-35 тыс. руб.

Свердловская область обладает уникальным сочетанием природных, исторических и культурных объектов, которые формируют огромный туристический потенциал. Однако в туристическом обороте используется пока лишь 50% этого потенциала. При грамотном развитии уже к 2026 году доля автотуризма в регионе может вырасти до 45%. А в перспективе пяти-семи лет Свердловская область может войти в ТОП-5 регионов России по развитию автотуризма.

Подготовила Анастасия Реутова