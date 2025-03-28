Туристов прокатили по региону

В 2024 году Свердловскую область посетило более 3,2 млн туристов. Причем на автомобильный и загородный туризм пришлось около 60% всех поездок по региону. Свердловские власти поддерживают интерес, инвестируя миллионы рублей в развитие соответствующей инфраструктуры. Среди преимуществ региона — богатое историко-культурное наследие и природные достопримечательности, однако более активному развитию туризма мешают низкий уровень придорожного сервиса, дефицит кадров и плохая информированность о возможностях региона, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спрос на загородный отдых и автомобильный туризм значительно возрос в 2024 году

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Спрос на загородный отдых и автомобильный туризм значительно возрос в 2024 году

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Доля внутреннего туризма на туристическом рынке России продолжается расти. И Средний Урал входит в топ самых привлекательных направлений для путешествий. По данным Росстата, в 2024 году турпоток в Свердловской области превысил 3,2 млн человек. Оборот денежных средств туристов, согласно исследованию СберАналитики, составил 32,4 млрд руб., что на 17% больше уровня 2023 года.

Особую популярность в последние годы набирают автомобильный и загородный туризм. По данным президента Уральского союза туриндустрии, вице-президента Федерации ревизоров гостеприимства Ольги Ергуновой, автотуризм и загородный туризм составили около 60% всех турпоездок по региону. «Активный рост автомобильного туризма произошел на фоне возникновения трудностей с авиасообщением и удорожанием авиабилетов. Автотуристы могут путешествовать по индивидуальному маршруту в те места, которые не перегружены туристами, и жить в своем графике. Загородный отдых “выстрелил” после пандемии и во многом из-за перехода на удаленные форматы работы», — пояснила вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Марина Ненарокова.

Людей потянуло за город

По словам путешественника, автора telegram-канала о туризме Альберта Бодокии, интерес к загородному отдыху связан с «желанием сменить городскую среду на природу, отдохнуть от суеты и провести время в спокойной обстановке». «Формат загородного отдыха часто выбирают семьи с детьми, поскольку это безопасно, удобно и, как правило, дешевле, чем традиционные курорты»,— уточнил он. Ссылаясь на данные свердловского Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства, Ольга Ергунова уточнила, что интерес к загородному туризму за последние два года вырос на 37%, а спрос на аренду коттеджей и домиков — на 45%.

За последние два года в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» номерной фонд Свердловской области был увеличен более чем на 670 мест, включая модульные отели и объекты кемпинг-размещения. На это было потрачено порядка 600 млн руб. Так, в 2024 году оборудовано семь кемпингов и кемпстоянок, что создало 148 новых мест временного размещения. На территории активного отдыха «Берег» в Верхней Сысерти в рамках нацпроекта открылся первый модульный отель. Новые средства размещения также появились в Аракаево, Артемовском, пос. Арамили, Сысерти и д. Каменка.

Всего за 2023–2024 годы на развитие туристской инфраструктуры в области было направлено более 2,7 млрд руб., 1,2 млрд руб. из которых — федеральный и областной бюджеты, более 1,5 млрд руб. — средства инвесторов. Еще более 1 млрд руб. будет направлено в качестве федеральной субсидии в течение 2025–2027 годов.

Туристов рассадили по машинам

«Интерес к автотуризму возрос на 28%, а бронирование маршрутов выходного дня увеличилось на 53%,— отметила Ольга Ергунова.— По данным областного министерства инвестиций и развития, в 2023 году 35% туристов выбрали автомобильные маршруты, а 25% предпочли загородный отдых. Причем 75% приходится на самостоятельные автопутешествия и только 25% — на организованные автотуры и экскурсии».

В начале 2025 года свердловские власти утвердили региональную программу развития автотуризма до 2030 года. Она должна поспособствовать увеличению турпотока, повысить качество придорожного сервиса и доступа к туристическим объектам. В рамках программы планируется увеличить число кемпингов и кемпстоянок, а также зон парковок вблизи объектов показа, повысить качество мобильной связи, создать понятную навигацию в туристических местах и разработать рекомендации для объектов дорожного и придорожного сервиса по обслуживанию туристов. Кроме того, власти намерены проработать меры поддержки для МСБ, участвующих в развитии зон обслуживания вдоль дорог. Ведь именно трассы между Свердловской областью и Пермским краем, а также между Свердловской, Тюменской и Челябинской областями считаются наиболее перспективными для автотуризма.

«Для автотуристов интересны маршруты по истории уральского купечества (Невьянск, Ирбит и старообрядческие поселения), горнозаводские города (Нижний Тагил, Алапаевск, Касли, Верхний Уфалей). Историко-религиозные направления (Ганина Яма, Верхотурье, Меркушино) особенно популярны среди семейных туристов, а для любителей хайкинга подойдет Конжаковский камень»,— рассказала Ольга Ергунова. По мнению Марины Ненароковой, внимания также достойны фермы и экофермы, которые предлагают «уникальный опыт взаимодействия с природой», музеи и этнопарки за пределами городов («Земля предков», дом кузнеца Кириллова, гончарные мастерские в Таволгах, Ермаково городище и Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества).

Сейчас свердловские власти разрабатывают проект кольцевого туристического маршрута протяженностью 2,5 тыс. км. Он соединит регион с Тюменской областью и ХМАО. По словам замгубернатора Дмитрия Ионина, маршрут повысит интерес к туристическим местам и создаст дополнительные условия для развития МСБ.

Пока в тестовом формате проработан отрывок маршрута от Екатеринбурга до Югорска, на нем выделили «места притяжения туристов». В частности, гору Качканар, Конжаковский камень, Главный Уральский хребет, Висимский заповедник, музей под открытым небом «Суеват пауль».

Интерес к проекту проявил девелопер «Атомстройкомплекс», который заявил о готовности построить сеть придорожных отелей на маршруте. В компании планируют организовать восемь одноэтажных и двухэтажных отелей, каждый на 40 номеров категории «стандарт». Предполагается, что отели появятся в локациях, позволяющих посетить не только основную достопримечательность, но и сопутствующие объекты — музеи, кафе, пляжи и прочее. До конца года девелопер должен доработать технико-экономические показатели концепции и уточнить требования к земельным участкам, чтобы начать их подбор. Проект кольцевого автомаршрута планируется доработать к весне следующего года.

Условия притормаживают автотуризм

«Свердловская область имеет все шансы стать заметным направлением для автомобильных путешествий и загородного отдыха, но нужно время и системная работа для раскрытия этого потенциала. На это потребуется примерно 3–5 лет»,— отметил Альберт Бодокия. По мнению Ольги Ергуновой, при грамотной поддержке региона уже к 2030 году турпоток в сегменте автотуризма может удвоиться, а в перспективе 5–7 лет Свердловская область может войти в ТОП-5 регионов по развитию этого направления.

Для достижения таких результатов, подчеркивают собеседники Guide, необходимы комплексный подход и решение некоторых проблем. Одной из них является качество дорог — многие туристические объекты по-прежнему остаются труднодоступными из-за отсутствия асфальтированных трасс или безопасных грунтовых дорог. Кроме того, сохраняется дефицит комфортных мест для размещения и низкий уровень придорожного сервиса. «МСБ нечасто строит какие-либо туробъекты на трассах, так как они плохо окупаются. В итоге дорожную инфраструктуру создают люди, далекие от отрасли и не разбирающиеся в ее проблемах,— отметил гендиректор компании “Мой Автопрокат” (сети автопрокатов в России и за рубежом) Дмитрий Матвеев.— Среднестатистический автокемпинг — это огороженный охраняемый участок земли, ничем не отличающийся от обыкновенной автостоянки. А ведь это должна быть территория для передышки и ночлега. И чтобы она пользовалась спросом, нужны столы с навесами, мангальная площадка, игровая зона, качественная питьевая вода, туалет и горячий душ».

Альберт Бодокия указал на слабую информированность туристов о возможностях региона и недостаточное продвижение местных турпродуктов: «Многие интересные локации просто не попадают в маршрут автотуристов из-за плохого продвижения и отсутствия удобных путеводителей».

По словам президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, автотуризм на Урале имеет сезонность. «Летом мы любуемся красивыми видами и можем остановиться где угодно. Зимой же световой день короче, из машины выходить не хочется, потому что холодно и скользко. Поэтому нужны серьезные центры притяжения, чтобы поддерживать туристический поток на межсезонье и зимний период»,— пояснил он.

Кроме того, по мнению господина Мальцева, необходимо в принципе формировать культуру потребления такого туристского продукта, как автотуризм, делать так, чтобы он ассоциировался именно со Свердловской областью, формировать межрегиональный туристский продукт. Ведь, по данным СберАналитики, 18,9% приезжих приходится на Челябинскую область, 11,6% — на Тюменскую область, 10,2% — на Пермский край.

«Развитие автомобильного туризма вытягивает за собой придорожный сервис, оживляет малые музеи и создает дополнительные рабочие места. И, чтобы их заполнить, нужно участие образовательных учреждений. Сегодня стоит серьезная проблема нехватки кадров — как менеджеров, так и линейного персонала. Пожалуй, для Свердловской области этот вопрос острее, чем нехватка средств размещения и получение доступа к дешевым деньгам и господдержке»,— считает Михаил Мальцев.

Анастасия Реутова