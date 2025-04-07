Игорь Куцак покидает пост мэра Курска

Мэр Курска Игорь Куцак решил покинуть свою должность. На этой неделе состоится заседание горсобрания Курска, на котором депутаты рассмотрят его заявление об отставке, а также назначат временно исполняющего обязанности. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн во время оперативного заседания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Куцак работал мэром Курска с февраля 2022 года

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Игорь Куцак работал мэром Курска с февраля 2022 года

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Не скрою, мы разговаривали с Игорем Вячеславовичем, отговаривал от принятия такого решения, но мотивы, резоны, которые у Игоря Вячеславовича есть, ему не позволили передумать. Рассчитываем на то, что смена власти в городе не приведет к сбоям в работе, люди на себе ухудшения не почувствуют»,— сказал господин Хинштейн.

Господин Куцак добавил, что решил уволиться по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами: «Принял для себя достаточно сложное, непростое решение. Большое количество вопросов семейных накопилось, поэтому здесь необходимо мое самое деятельное и активное участие. А городская повестка не может оставаться без постоянного фокуса внимания».

Депутаты Курского горсобрания выбрали Игоря Куцака мэром облцентра в феврале 2022 года. Он сменил на этом посту Виктора Карамышева, тогда перешедшего на работу в правительство региона при губернаторе Романе Старовойте. До этого господин Куцак работал председателем комитета по управлению имуществом Курской области.

В конце 2024 года в администрации Курска назвали фейком видео, на котором Игорь Куцак сообщал о своей отставке из-за якобы существующего конфликта с Александром Хинштейном.

Подробнее о последней смене власти в Курске — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова