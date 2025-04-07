ФАС запретила продавцам необоснованно повышать цены перед Пасхой

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила торговые сети о необходимости добросовестного рыночного поведения в период повышенного спроса перед Пасхой. Речь идет о необоснованном росте цен на яйца, сливочное масло и кондитерские изделия, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«ФАС России ведет постоянный анализ цен на продовольственные товары, в том числе на куриные яйца. В течение года стоимость этого продукта меняется, в том числе из-за сезонных факторов, одним из которых является повышение спроса в преддверии Пасхи. При обнаружении признаков недобросовестных действий ведомство будет принимать меры реагирования»,— сказано в сообщении.

ФАС рекомендовала торговым сетям сообщать потребителям о снижении отпускных цен на продовольственные товары. Информация направлена в крупнейшие торговые сети. В этом году Пасха приходится на 20 апреля.

В марте средняя цена десятка яиц в рознице составила 113 руб.— данные Минсельхоза. С 2024 года стоимость уменьшилась на 12,7%. 14 марта Росптицесоюз пожаловался на снижение закупочных цен на яйца и мясо птицы. Производители связывают такую динамику с давлением ритейлеров, которые после февральского включения яиц в перечень социально значимых продуктов вынуждают снижать оптовые цены.