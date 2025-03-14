Росптицесоюз пожаловался на снижение закупочных цен на яйца и мясо птицы

Российский птицеводческий союз направил письма в Минсельхоз, Минпромторг и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в связи с отрицательной рентабельностью продаж яиц и мяса птицы. По сообщению союза, негативные тенденции, связанные с ценообразованием на продукцию, наметились в конце февраля, после того как правительство решило включить яйца в перечень товаров, за покупку которых не следует выплат вознаграждения ритейлерам со стороны производителей.

Птицеводческий союз выступил с просьбой проанализировать снижение закупочных цен на птицеводческую продукцию. Организация также заявила о необходимости в оперативном порядке согласовать встречу представителей союза, ФАС и министерств для обсуждения состояния рынка и выработки решений для выхода из ситуации.

В птицеводческом союзе подчеркнули, что на сегодняшний день большинство производителей в сфере птицеводства сталкиваются с отрицательной рентабельностью предприятий. Организация предупредила, что это может привести к невыполнению задач, поставленных перед отраслью.

Как говорится в сообщении союза (имеется в распоряжении «Ъ»), ФАС предупредила торговые сети о недопустимости навязывания поставщикам дополнительных условий. Служба также направила письма региональным властям о целесообразности заключения временных ценовых соглашений в целях стабилизации цен на товары, которые включены в перечень социально значимых товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены.