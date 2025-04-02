На праймериз ЕР в нижегородскую думу заявились 17 депутатов ко 2 апреля

На праймериз «Единой России» в гордуму Нижнего Новгорода по состоянию на 2 апреля заявились еще четыре депутата. Информация о кандидатах опубликована на сайте партийного голосования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Это директор по правовым вопросам ООО «Нижегородский автокомпоненты» Валерий Скакодуб (№4), руководитель проекта по соцработе и коммуникациям АО «Нижкомавто» Мария Кузнецова (№6), гендиректор ООО «Спецзастройщик ННДК» Михаил Иванов (№22) и зампред гордумы, помощник депутата Госдумы Романа Любарского Евгений Костин (№24). Они выдвинулись по своим же округам, всего сейчас заявки на праймериз по своим округам подали 17 из 26 действующих депутатов от ЕР.

Также на партголосование «Единой России» по округу №26 выдвинулась гендиректор ООО «Сова» Светлана Досаева. Она является супругой депутата заксобрания от партии «Новые люди» Рустама Досаева. Действующий депутат по округу — Елена Аржанова из ЕР, от нее заявка на праймериз пока не поступала. Сам господин Досаев в 2020 году выдвигался на праймериз «Единой России» в гордуму по округу №28, но проиграл действующему депутату от ЕР Ольге Балакиной.

Помимо указанных кандидатов, на текущее партголосование выдвинулись директор школы №170 Мария Калягина (№3), консультант в администрации Автозаводского района Иван Рябцов (№6), исполнительный директор ООО «Линсофт» Михаил Евстифеев (№7), коммерческий директор ООО «Орбитек» Александр Петров (№8), зампредседателя правления фонда «Патриот» Александр Тумашов (№9), замдиректора школы №94 Мария Пастухова (№10), замдиректора филиала ООО «Эн+ Тепло Волга» Алексей Родин (№11), замдиректора детсада №159 Наталья Майорова (№12), старший эксперт в ООО «Русэкспортлес Трейдинг» Александр Щепалов (№20), координатор филиала Госфонда «Защитники Отечества» Яков Андреев (№25), SMM-специалист ООО «Восток» Роман Мазов (№31).

Ирина Швецова