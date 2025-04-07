Депутат Госдумы Михаил Матвеев потребовал привлечь к ответственности издательство «АСТ»

Депутат Госдумы РФ от Самары Михаил Матвеев обратился в СКР и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц издательства «АСТ». Об этом народный избранник сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Недовольство депутата вызвала выпущенная издательством развивающая игра «Достопримечательности России», на коробке которой отсутствуют изображения крестов на куполах православных храмов при сохранении полумесяцев на мечети и звезд на башне Кремля.

По мнению господина Михаила Матвеева, действия должностных лиц издательства «АСТ» подпадают под действия статей УК РФ «Возбуждение ненависти или вражды» и «Нарушение права на свободу совести».

Ранее Михаил Матвеев обращал внимание на то, что на эмблеме в честь Дня города Москвы со стилизованного изображения храма Василия Блаженного были «тщательно удалены кресты, вместо них на куполах как бы антенны».

«Случайностью массовое замазывание крестов на картинках в России (особенно картинок от органов власти) уже не назовешь»,— заявил тогда депутат.

Также он сообщил, что закупил себе пару наборов наклеек с крестами, чтобы везде, где встретит изображение православного храма без креста, устранять на месте факт оскорбления своих чувств верующего.

Алексей Алексеев