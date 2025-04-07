Атмосферный фронт принесет в Петербург 7 апреля дожди и мокрый снег

Вытянувшийся с юго-запада на северо-восток атмосферный фронт окажет влияние на метеорологические условия в Петербурге 7 апреля. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По словам синоптика, ожидается облачная погода с прояснениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Цедрик, Коммерсантъ Фото: Андрей Цедрик, Коммерсантъ

Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Воздух прогреется всего до 3-5 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока с порывами до 9 м/с. Атмосферное давление слабо подрастет и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 4 и 5 апреля в Петербурге из-за сильного ветра действовал «желтый» уровень опасности. Порывы ветра с северо-запада достигали до 20 м/с.

Андрей Маркелов