Наталья Жигалова возглавила управление физической культуры и спорта Белгородской области

С 21 августа белгородское региональной управление физкультуры и спорта возглавила Наталья Жигалова, сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на соответствующее распоряжение. До назначения Наталья Жигалова являлась директором ОГАУ «Спортивная школа Олимпийского резерва №4 Белгородской области». Прежний руководитель Олег Сердюков покинул должность по собственному желанию.

Ранее стало известно, что Белгород не попал в число двух дополнительных городов, которые примут матчи первого в истории России чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Международная федерация волейбола (FIVB) выбрала Ярославль и Кемерово. До этого был утвержден список городов, в который вошли Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа.

О том, как липецкие волейболистки потеряли спонсора, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Липецкий "Индезит" вылетел из чемпионата».

Ирина Лобанова