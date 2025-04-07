В Новороссийске площадь пожара на свалке уменьшилась до 300 квадратных метров

Площадь возгорания мусорного полигона на горе Щелба сократилась до 300 кв. м. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-мэр Новороссийска Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Открытого огня нет, однако тление еще сохраняется. Площадь составляет 300 кв. м»,— отметил господин Гавриков.

По его словам, в ликвидации возгорания на мусорном полигоне задействовано 30 единиц техники. Самосвалы совершили 5,4 тыс. рейсов и отсыпали 73,2 тыс. кубометров грунта.

Мусорный полигон на горе Щелба под Новороссийском горит с 13 марта 2025 года. Возгорание удалось локализовать 18 марта. Тогда же начала сокращаться площадь пожара. Глава Новороссийска Андрей Кравченко 3 апреля высказался о дальнейшей судьбе горящей свалки на встрече с общественниками. По его словам, необходимо перемещать тело полигона.

По мнению руководителя постоянной рабочей группы по экологии Совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Краснодарского края Евгения Витишко, свалку нужно переносить, а тлеющий полигон — рекультивировать во избежание повторного возгорания.

Алена Воробьева