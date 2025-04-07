У берегов Приморья обнаружена затонувшая советская подлодка

Подводная лодка типа «Малютка» найдена на дне залива Петра Великого, сообщила сегодня, 7 апреля, пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

«Предположительно обнаруженная дизельная субмарина является подводной лодкой «М-49» Тихоокеанского флота, связь с которой потерялась 16 августа 1941 года. На подводной лодке «М-49» погиб экипаж в составе 22 человек»,— говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что «М-49» и однотипная подлодка «М-63» пропали без вести в период с 10 по 17 августа 1941 года. Субмарины выполняли боевое задание в юго-западной части залива Петра Великого. Достоверная причина гибели подводных лодок пока не установлена.

В сообщении ТОФ уточняется, что пропавшую подлодку обнаружил экипаж спасательного судна «Игорь Белоусов» при помощи «современных поисковых устройств и подводных телеуправляемых аппаратов». По размерам, форме и вооружению найденный объект соответствует параметрам субмарин типа «Малютка».

Подводные лодки типа «Малютка» имели подводное водоизмещение 258 т, были вооружены двумя торпедными аппаратами и 45-мм орудием.

Алексей Чернышев, Владивосток