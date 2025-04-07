В Якутии выявлен факт использования рабского труда

Нюрбинский МСО СУ СК по Якутии возбудил уголовное дело по фактам использования рабского труда (ч. 2 ст. 127.2 УК), следует из сообщения ведомства в понедельник, 7 апреля. По версии следствия, в отношении мужчин 30 лет и 51 года допускались нарушения прав на труд, свободу, честь и достоинство личности, с применением насилия и угрозами были созданы условия для введения их в состояние рабства.

«Мужчины были поставлены в зависимое положение. Один из них содержался в не надлежащих для проживания человека условиях, где вел хозяйственные работы по содержанию крупного рогатого скота, при этом фактически был лишен возможности свободного передвижения»,— говорится в сообщении. Второй мужчина проживал в доме работодателя после выполнения работ. Он воспользовался моментом и 4 апреля смог сбежать и обратиться за помощью.

Ведутся расследование, сбор и закрепление доказательственной базы.

Николай Борисов, Якутск