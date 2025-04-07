Торговые кредиты получили страховую поддержку

По итогам 2024 года объем рынка страхования торговых кредитов показал максимальный результат за всю историю наблюдения, достигнув 8,8 млрд руб. При этом за последние три года рынок кардинально поменял структуру — теперь большая часть сборов приходится на универсальных страховщиков, а не монолайнеров, основными владельцами которых выступали иностранные компании. Кроме того, по словам экспертов, дальнейшее оживление этого сегмента будет связано и с ростом товарооборота, и конкуренцией за рынок с низкой убыточностью.

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По итогам 2024 года рынок страхования торговых кредитов показал двузначный рост, достигнув многолетнего максимума по объему, следует из опроса “Ъ”. По оценке страхового брокера Remind, рост составил 27%, достигнув 8,8 млрд руб. Mainsgroup оценивает рост на 34%, также до отметки 8,8 млрд руб. По оценке АСТ, увеличение сборов в разрезе страхования дебиторской задолженности, авансовых платежей, банковских гарантий составило 35%. Объем премий за полный 2024 год составил 7,1–7,4 млрд руб., считают в «СиЛайне».

Страхование торговых кредитов — вид страхования, который обеспечивает защиту от рисков неплатежа по коммерческой дебиторской задолженности. Объектом страхования выступают имущественные интересы страхователя, связанные с возможностью наступления убытков в результате неисполнения договорных обязательств контрагентом. Страхование торговых кредитов ориентировано на крупные и средние предприятия, производящие и продающие товары в России. Кроме того, его приобретают компании, которые импортируют товары из-за рубежа. По оценкам экспертов, застрахованный объем товарооборота может составлять от 2,5 до 5 трлн руб. Всего на рынке работает восемь компаний, лидерами выступают «Протекта Трейд», «Согласие» и ВСК.

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Как отмечают участники рынка, увеличение объемов страхования обусловлено значительным ростом цен на отпускаемую продукцию, и, как следствие, увеличение торгового оборота и объема дебиторской задолженности. Кроме того, как отмечает гендиректор «АСТ Финансовые консультанты» Андрей Хабаров, наблюдается существенный прирост новых страхователей «на фоне ухудшения платежной дисциплины контрагентов из-за высокой ключевой ставки ЦБ и сложностями с обслуживанием внешних заемных денежных средств, появляющихся кассовых разрывов, дефицита ликвидности в цепочках поставок».

3,72 триллиона рублей достиг объем страхового рынка по итогам 2024 года

Вместе с тем, по оценке Remind, следует, что структура распределения премии по сравнению с 2021 годом значительно изменилась. Если ранее на долю страховщиков-монолайнеров приходилось около 85% собранной премии, то по итогам 2024 года она сократилась до 35%. Это связано с уходом иностранных страховщиков. Почти все страховщики-монолайнеры имеют европейские корни, с 2022 года они потеряли значительный объем бизнеса, который «подхватили» российские универсальные компании, говорит руководитель центра страхования финансовых рисков ВСК Артем Азарченков.

Кроме того, по словам страховщиков, перераспределению способствовало то, что участники рынка ищут новые точки роста и обращают внимание на нетрадиционные для универсальных компаний сегменты рынка. Для страховщиков данный сегмент в первую очередь интересен с точки зрения достаточно низкого уровня убыточности и возможности кросс-продаж страхования факторинговых сделок, говорят в СОГАЗе. За 2024 год убыточность по виду сохранилась ровно на том же уровне, что и годом ранее,— 12%, при этом показатель не превышал 30% на протяжении последних шести лет, указывает заместитель директора департамента по развитию продаж Remind Александр Гусев. Вместе с тем, по оценке ЦБ, коэффициент убыточности в целом по страховому рынку за 2024 год составлял 52,3%. По оценке НКР, в прошлом году коэффициент убыточности по ОСАГО (с учетом перестрахования) был близок к 70%, по каско — 50%.

При этом в 2025 году страховщики и эксперты ожидают продолжения роста этого сегмента. Сборы премий по страхованию дебиторской задолженности, авансовых платежей, банковских гарантий превысят 10 млрд руб., прогнозирует Андрей Хабаров. Основным фактором роста станет увеличение цен на реализуемую продукцию, что приведет к расширению страхуемого товарооборота и увеличению объемов дебиторской задолженности, а также расширение круга клиентов, поясняет он.

Юлия Пославская