Антиалкогольная кампания 1980-х годов в СССР

7 мая 1985 года Совмин СССР принял постановление «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения». Власти боролись с ростом потребления зарегистрированного алкоголя — с 1960 по 1980 год этот показатель (без учета самогона) вырос с 4,6 л до 10,5 л на человека (реальное потребление оценивалось в 14 л). Смертность поднялась с 6,9 человека на 1 тыс. населения в 1964 году до 10,8 в 1984 году.

Алкогольную продукцию можно было продавать только с 14 до 19 часов. Эти меры привели к закрытию части алкогольных магазинов и росту цен на обычную водку с 4 руб. 70 коп. до 9 руб. 10 коп. Кампания также нанесла серьезный ущерб виноделию: число площадей под виноградники упало с 200 тыс. га до 168 тыс. га, предпринимались попытки уничтожить запасы знаменитого крымского винзавода «Массандра».

По результатам антиалкогольной кампании продолжительность жизни увеличилась с 67,7 года в 1984 году до 69,8 года в 1987-м, смертность сократилась с 10,8 человека на 1 тыс. населения (1984) до 9,9 (1987). Оборот алкогольной продукции упал на 10,8 млрд руб. (с 46,5 млрд до 35,7 млрд руб.). Однако ограничения вызвали массовое недовольство населения, был зафиксирован рост наркомании, токсикомании и самогоноварения. В 1988 году под общественным давлением антиалкогольная кампания была фактически свернута. При этом ограничительные законы продолжали формально действовать до 1990 года.