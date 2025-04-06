СКА не сделал сказку

В стартовом раунде play-off «Фонбет» Континентальной хоккейной лиги завершились еще две серии. Лучший клуб Восточной конференции «Трактор» прошел «Адмирал», одержав победу в шести матчах — 4:2. В 1/8 финала Западной конференции московское «Динамо» выбило СКА — 4:2. А вот «Сибирь» сравняла счет в противостоянии со вторым сеяным на Востоке «Салаватом Юлаевым» — 3:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Московское «Динамо» и СКА выдали такой огненный, просто обжигающий хоккей в первом раунде play-off, что, конечно, было бы идеально, если бы команды продлили это удовольствие. Оказавшись на грани вылета, армейцы зубами вырвали победу в Москве, и сейчас перед ними стояла задача снова вернуться в столицу. Бело-голубые, естественно, хотели закрыть серию в шестом матче, перед которым они провели ротацию, в том числе на вратарской позиции.

Петербуржцы постарались сразу нагрузить дебютировавшего в текущем Кубке Гагарина и еще «холодного» Владислава Подъяпольского, но тот справился со всеми 17 бросками в створ в первом периоде. Голкипер хозяев Артемий Плешков гораздо реже участвовал в игре, хотя в одном из эпизодов ему пришлось, что называется, встать на уши, чтобы не дать забить с пятака Артему Ильенко, а Дилан Сикьюра промахнулся сам, когда выкатился «один в ноль».

Во второй 20-минутке результативным действием неожиданно отметился защитник и сын главного тренера «Динамо» Артем Кудашов, который очень точно попал в одноклубника Максима Джиошвили, а уже от нападающего шайба залетела в сетку. Причем у гостей получил повреждение капитан Игорь Ожиганов, и именно поэтому Кудашову-младшему представился шанс проявить себя. Однако и Подъяпольский недолго оставался сухим. Валентин Зыков буквально прописался под его воротами и в течение трех минут оформил дубль, ловко подставляя клюшку и корректируя набросы с дальней дистанции. Так что перед третьим периодом СКА вел 2:1.

Впрочем, в дебюте, как выяснилось, заключительного отрезка матча хозяева проморгали Максима Комтуа, который уверенно разобрался с Плешковым один на один. Более того, вскоре еще и защитник Кирилл Адамчук пробил его щелчком издали. А затем самый звездный хоккеист СКА Евгений Кузнецов схлопотал удаление за атаку Подъяпольского, и динамовский премьер Никита Гусев в большинстве красиво сделал разницу «плюс два». На спасение у армейцев было 14 минут, и они снова прибегли к апробированному приему с ранним снятием вратаря, но после тщетных попыток реализовать численный перевес лишь нарвались на шайбу в пустые ворота в исполнении Джиошвили.

«Динамо» победило 5:2 и завоевало путевку в следующий раунд play-off. Таким образом, на Западе определились все участники четвертьфинала, куда ранее пробились также «Локомотив», «Спартак» и минское «Динамо».

Только на Востоке две стартовые серии пройдут в семиматчевом формате. Помимо «Автомобилиста» и «Ак Барса» на полную катушку зарубились еще «Салават Юлаев» и «Сибирь». В этом противостоянии хозяева опять воспользовались преимуществом своей площадки, которое в шестом матче было у новосибирцев. Их ничего не смутило, даже когда Шелдон Ремпал вывел уфимцев вперед, забросив шестую шайбу в нынешнем play-off. Выстояв потом в режиме «три на пять», «Сибирь» сама трижды наказала гостей за нарушения правил усилиями Энди Андреоффа, Валентина Пьянова и Тревора Мёрфи. Плюс Иван Климович отличился в равных составах и в меньшинстве. В итоге «Салават» потерпел поражение — 2:5, но в седьмом матче, который состоится во вторник, родные стены будут помогать уже ему.

«Трактор» все-таки дожал «Адмирал» в шестой встрече, хотя ключевой в этой серии стала пятая, когда челябинцы еще на 48-й минуте горели синим пламенем — 0:4, совершив пока самый крутой камбэк Кубка Гагарина-2025. Во Владивостоке они впервые забили первыми, когда защитник Сергей Телегин удачно подключился в атаку. Кроме того, подопечные Бенуа Гру первый раз не пропустили. Голкипер Зак Фукале, заменив на 13-й минуте травмировавшегося Сергея Мыльникова, отразил 37 бросков, а Владимир Ткачев в концовке поразил пустые ворота «Адмирала». «Трактор» выиграл 2:0 и, прямо скажем, на нервах вышел во второй раунд.

Александр Ильин