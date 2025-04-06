Ураган прошелся по Южной Сибири

В Сибири ликвидируют последствия урагана, который 5 апреля пронесся по ряду регионов. Сильнее всего пострадали Республика Хакасия, Красноярский край и Иркутская область.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ликвидация последствий урагана в Красноярске

Фото: Николай Бурматов / ТАСС Ликвидация последствий урагана в Красноярске

Фото: Николай Бурматов / ТАСС

В Хакасии в субботу был введен режим ЧС. Там от ветра, порывы которого достигали 35 м/с, и вызванных им ландшафтных пожаров, пострадали 40 человек. Пятеро из них госпитализированы (одна пациентка в тяжелом состоянии). По данным главы региона Валентина Коновалова, общая длина огненного фронта составила почти 80 км. Сгорели отдельные постройки в Абакане, Черногорске, Саяногорске и пяти районах.

В Красноярском крае удар стихии пришелся на южные районы, где 5–6 апреля сотрудники МЧС ликвидировали более сотни пожаров. В южной столице края Минусинске без электроэнергии оказалось около тысячи домов. Мэрия эвакуировала их жителей; людей размещали в здании гимназии. В пригородном Минусинском районе действует режим «ЧС в лесах».

В Иркутской области губернатор Игорь Кобзев сообщил о семи пострадавших. Ветер на время оставил без света 46 населенных пунктов, а пожары уничтожили в общей сложности 17 жилых домов. Также пришлось восстанавливать электроснабжение на ряде территорий в Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях, Республике Алтай. В Новокузнецке серьезно пострадал мужчина, на которого во время урагана упало дерево.

Валерий Лавский, Новосибирск