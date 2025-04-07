Детей-мигрантов проведут через пункты проведения ЕГЭ

В России изменились правила для приема детей иностранцев в школу. При поступлении в образовательное учреждение будущие школьники обязаны сдать тест по русскому языку. Оценка за него выставляется по пятибалльной шкале: для зачисления в класс ребенку необходимо получить «удовлетворительно». Однако тройка для учеников, например, 6–9-х классов равна 20 первичным баллам из 22. В случае неудачи разрешена пересдача, но только через три месяца. В Санкт-Петербурге проверять знания детей мигрантов будут в школах, представляющих собой пункты проведения ЕГЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ

С 1 апреля в России действует закон о запрете принимать детей-мигрантов в школы без прохождения теста на знание русского языка. Соответствующие изменения внесены в ФЗ «Об образовании» (ФЗ № 544-ФЗ «О внесении изменений в статьи 67 и 78 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"»). Согласно приказу № 170 Министерства просвещения, для поступления в 1-й класс будет достаточно устно ответить на четыре вопроса. Тест для 2–11-х классов состоит из устной и письменной части. На всю работу отводится 80 минут.

Согласно демонстрационным вариантам, которые опубликовал Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), для зачисления во 2-й класс необходимо выполнить 11 заданий, в 3-й и 4-й — 12. Например, подобрать однокоренные слова, найти главные члены предложения, описать фотографию и пройти аудирование. В демоверсии для поступления в 7–9-й классы 13 заданий, среди которых сочинение. Для зачисления в 1-й класс необходимо набрать 9 из 10 первичных баллов, во 2–5-й классы — 18 из 20, в 6–9-й — 20 из 22, 10–11-й — 22 из 24.

В случае провала у ребенка будет второй шанс, однако только через три месяца. За это время, согласно приказу Минпросвещения, школьнику рекомендуется пройти дополнительное обучение русскому языку: в каком формате, должны решить родители.

Задумка с тестами, по словам директора межрегионального ресурсного центра по адаптации мигрантов и межнациональным отношениям «ПСП-фонд» Бориса Панича, «в целом правильная». «Если в школе учится довольно большое количество детей, которые плохо владеют русским языком, это, конечно, негативно сказывается и на образовательном процессе, и на самих детях, и на учителях. Чтобы школьники могли успешно осваивать программу, им необходимо владеть русским языком»,— объясняет эксперт. Однако, по его мнению, проблема тестирования — в завышенных требованиях. «Среди специалистов, имеющих опыт обучения детей-мигрантов русскому языку, есть мнение, что многие дети, неплохо владеющие русским, могут такой тест не пройти. Кроме того, многие не пойдут в школу, боясь его не пройти»,— выражает обеспокоенность Борис Панич.

В Петербурге дети будут сдавать тесты в школах, которые являются пунктами проведения ЕГЭ: они оборудованы необходимой техникой для видео- и аудиозаписи, рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе комитета по образованию. Всего для сдачи тестов определено 18 городских школ: по одной в каждом районе.

Тестирование для родителей учеников будет бесплатным: средства для проверки знаний выделят в рамках госпрограммы «Развитие образования в Санкт-Петербурге», уточнили в комобре. «Комитетом будет составлено расписание тестирований. Если будет несколько сдающих, то их распределят по времени и аудиториям, так как каждое тестирование проводится индивидуально, чтобы дети не мешали друг другу»,— прокомментировало механизм сдачи вступительного экзамена ведомство. В Смольном подчеркивают, что зачисление в образовательное учреждение возможно только после успешного прохождения тестирования.

В петербургских школах в 2024–2025 годах обучается 14,5 тыс. детей-иностранцев, рассказали в комобре. Всего в образовательных учреждениях учится более 590 тыс. человек.

Бесплатные курсы по русскому языку и подготовке к школе в Северной столице последние годы проводит общественная организация «Дети Петербурге». Проект «социокультурной адаптации детей мигрантов и беженцев» стартовал в 2012 году. «Мы хотим, чтобы дети осваивались и чувствовали себя комфортно в новом для них городе, свободно говорили на русском языке, находили новых друзей, учились и развивались»,— сказано на сайте организации. В 2023-м «Дети Петербурга», по собственным данным, обучили русскому 235 человек.

Ранее дополнительные занятия по русскому языку для детей-мигрантов в городских школах организовывало Санкт-Петербургское отделение Красного Креста. Однако сейчас подобных занятий нет, уточнили в организации.

В Смольном подчеркивают, что запускать курсы русского языка в образовательных учреждениях за счет городского бюджета пока не планируется. Как дети, не сдавшие тест с первого раза, будут подтягивать знания, решит семья. «Это ответственность и выбор родителей»,— заметили в комитете.

«Сейчас инфраструктуры для обучения детей-мигрантов русскому языку нет,— говорит Борис Панич.— Где-то этим занимаются общественные организации, где-то сами школы пытаются проводить дополнительные занятия, но единой системы нет. Если курсы по изучению языка будут платными, а сейчас, судя по косвенным данным, все идет к этому, то значительная часть родителей не станет отправлять детей на такие занятия. В результате, большое количество детей, заинтересованных в получении российского образования, уйдет в тень».

По словам детского омбудсмена Анны Митяниной, в городе обсуждается вариант организации трехмесячных курсов по русскому языку на базе центров социальной помощи семье и детям. «Возможно, какие-то варианты дополнительного обучения будут разработаны на базе школ. Я думаю, что для Петербурга новые правила не станут проблемой»,— считает госпожа Митянина.

Надежда Ярмула