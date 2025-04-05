Знаете ли вы русский на уровне школьников девятого—одиннадцатого классов
Проверьте себя в тесте «Ъ»
Тест подготовлен на основе демонстрационных вариантов для проведения тестирования иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих в девятый, десятый и одиннадцатый классы. Использовались только задания из письменной части.
В оригинале задания этой части сложнее. Во многих вопросах не даются варианты на выбор, испытуемые должны сами подобрать и вписать правильные ответы, расставить знаки препинания.
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