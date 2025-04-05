Знаете ли вы русский на уровне школьников девятого—одиннадцатого классов

Тест подготовлен на основе демонстрационных вариантов для проведения тестирования иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих в девятый, десятый и одиннадцатый классы. Использовались только задания из письменной части.

1 / 12 Составьте словосочетание из слов «опавший» и «лист» и подставьте на месте пропуска в той форме, в которой оно должно употребляться: «Я подарил маме букет из ___________, которые собрал в лесу». Опавшего листа

Опавшие листья

Опавших листьев

Опавшими листьями 2 / 12 Вставьте слово «соревноваться» в той форме, в которой оно должно употребляться: «Начинается турнир, сегодня в нем ___________ две команды». Соревнуются

Будут соревноваться

Подходит и тот, и другой ответ

Не подходит ни тот, ни другой ответ 3 / 12 Найдите лишнее среди определений, которые могут быть употреблены на месте пропуска: «На витрине магазина стояла ___________ ваза». Красивая

Печальная

Стеклянная

Хрустальная 4 / 12 Значение какого слова определено неверно? Подчеркнуть (предложения) — провести черту под каким-либо текстом

Легкомысленный (человек) — слабозащищенный

Подровняв (кусты) — сделав более ровным

Рассматривающий (рисунки) — разглядывающий, наблюдающий

Все определены верно 5 / 12 Сколько запятых пропущено в этом предложении: «В моей школе есть большая библиотека и мы с ребятами часто приходим туда». Одна

Две

Три

Ни одной, нужна только точка на конце 6 / 12 Вставьте на месте пропуска подходящий союз: «Я учусь каждый день, ___________ успешно сдать экзамены и поступить в университет». Как бы

Чтобы

Потому что

Намереваясь 7 / 12 Составьте бессоюзное сложное предложение, используя только приведенные слова в нужной форме: я знать мой мама всегда хотеть быть рядом. Я знаю мою маму и всегда хочу быть рядом

Я знаю, что моя мама всегда хочет быть рядом

Я знаю: моя мама всегда хочет быть рядом

Моя мама всегда хочет знать, c кем я хочу быть рядом 8 / 12 Выберите слово и вставьте его в предложение на месте пропуска: «Среди многих ___________ мест России, связанных с жизнью и творчеством А. С. Пушкина, особенно примечательно село Болдино». Памятливых

Памятных

Беспамятных

Незапамятных 9 / 12 Какое слово является лишним в приведенном предложении: «Посещение первой премьеры спектакля по пьесе современного российского драматурга доставило нам большое удовольствие Первой

Премьеры

Спектакля

Большое 10 / 12 Поставьте ударение в каждом слове: сверлит — цепочка — прибыв — торты свЕрлит — цепОчка — прИбыв — тортЫ

сверлИт — цепОчка — прибЫв — тОрты

свЕрлит — цЕпочка — прибЫв — тОрты

сверлИт — цепОчка — прибЫв — тортЫ 11 / 12 Вставьте слово «предупредить» в нужной форме на месте пропуска: «Я обязательно ___________ тебя, если у меня изменятся планы». Предупредил

Предупрежу

Предупрежду

Предупреждаю 12 / 12 Подберите союз, который должен стоять на месте пропуска: «В наши дни слова расположены в энциклопедиях в алфавитном порядке, _____________ в них легко найти нужное слово, но авторы древних энциклопедий располагали в них слова, как им было угодно». Ибо

Увы

Чтобы

Поэтому Подождите

В оригинале задания этой части сложнее. Во многих вопросах не даются варианты на выбор, испытуемые должны сами подобрать и вписать правильные ответы, расставить знаки препинания.

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