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Знаете ли вы русский на уровне школьников девятого—одиннадцатого классов

Проверьте себя в тесте «Ъ»

Тест подготовлен на основе демонстрационных вариантов для проведения тестирования иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих в девятый, десятый и одиннадцатый классы. Использовались только задания из письменной части.

1 / 12

Составьте словосочетание из слов «опавший» и «лист» и подставьте на месте пропуска в той форме, в которой оно должно употребляться: «Я подарил маме букет из ___________, которые собрал в лесу».

2 / 12

Вставьте слово «соревноваться» в той форме, в которой оно должно употребляться: «Начинается турнир, сегодня в нем ___________ две команды».

3 / 12

Найдите лишнее среди определений, которые могут быть употреблены на месте пропуска: «На витрине магазина стояла ___________ ваза».

4 / 12

Значение какого слова определено неверно?

5 / 12

Сколько запятых пропущено в этом предложении: «В моей школе есть большая библиотека и мы с ребятами часто приходим туда».

6 / 12

Вставьте на месте пропуска подходящий союз: «Я учусь каждый день, ___________ успешно сдать экзамены и поступить в университет».

7 / 12

Составьте бессоюзное сложное предложение, используя только приведенные слова в нужной форме: я знать мой мама всегда хотеть быть рядом.

8 / 12

Выберите слово и вставьте его в предложение на месте пропуска: «Среди многих ___________ мест России, связанных с жизнью и творчеством А. С. Пушкина, особенно примечательно село Болдино».

9 / 12

Какое слово является лишним в приведенном предложении: «Посещение первой премьеры спектакля по пьесе современного российского драматурга доставило нам большое удовольствие

10 / 12

Поставьте ударение в каждом слове: сверлит — цепочка — прибыв — торты

11 / 12

Вставьте слово «предупредить» в нужной форме на месте пропуска: «Я обязательно ___________ тебя, если у меня изменятся планы».

12 / 12

Подберите союз, который должен стоять на месте пропуска: «В наши дни слова расположены в энциклопедиях в алфавитном порядке, _____________ в них легко найти нужное слово, но авторы древних энциклопедий располагали в них слова, как им было угодно».

В оригинале задания этой части сложнее. Во многих вопросах не даются варианты на выбор, испытуемые должны сами подобрать и вписать правильные ответы, расставить знаки препинания.

Попробуйте свои силы в других тестах

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