Адвокаты перестарались с защитой

В Москве начался процесс по уголовному делу адвокатов Игоря Ушкалова и Павла Шевцова, обвиняемых в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, они пообещали своему подзащитному, что обеспечат ему смягчение меры пресечения, передав судьям взятку в 30 млн руб., получили половину этой суммы, но ничего не сделали. Вину юристы признали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адвокаты Игорь Ушкалов (слева) и Павел Шевцов в зале суда

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Адвокаты Игорь Ушкалов (слева) и Павел Шевцов в зале суда

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Тверском райсуде столицы начался процесс по делу московских адвокатов 38-летнего Игоря Ушкалова и 49-летнего Павла Шевцова. Они обвиняются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). На предварительном судебном заседании основное внимание было уделено вопросу о дальнейшей мере пресечения для подсудимых, которые до этого находились под стражей. Господа Ушкалов и Шевцов просили изменить ее на домашний арест. В частности, Игорь Ушкалов указал, что сбор доказательств по делу завершен, он признал вину и сотрудничал со следствием, а кроме того, имеет на иждивении трех несовершеннолетних детей. Его адвокат Виталий Каспаров, в свою очередь, заявил суду, что подзащитный возместил потенциальный ущерб потерпевшему по делу и добровольно прекратил действие своего адвокатского статуса. Также он попросил приобщить к делу благодарственные письма от различных подразделений, находящихся в зоне СВО, для которых господин Ушкалов передал более 3 млн руб., а также от организаций, оказывающих помощь детям и бездомным животным, и даже от главного раввина России.

Другой подсудимый — Павел Шевцов — сообщил суду, что также помогал подразделениям, находящимся в зоне СВО, имеет награды за участие в боевых действиях в Чечне и у него на попечении находятся малолетние дети. В суде он ходатайствовал о заключении контракта с Минобороны и отправке в зону СВО. «Я — ветеран боевых действий — не буду сидеть в тюрьме. Либо сейчас, либо уже после приговора я отправлюсь на СВО»,— сказал обвиняемый. Меру пресечения он просил изменить, чтобы поправить здоровье и провести время с детьми перед отправкой в зону боевых действий. Также он опроверг распространившуюся ранее информацию о заключении им досудебного соглашение с прокуратурой.

Судья Ольга Семина, однако, не вняла доводам подсудимых и их защиты и продлила срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей на три месяца.

О задержании адвокатов стало известно 4 октября 2024 года, на следующий день Замоскворецкий суд столицы по ходатайству Главного следственного управления СКР по Москве поместил их под стражу.

По версии следствия, мошенничество адвокаты совершили в то время, когда представляли интересы бизнесмена Владимира Барцакина. Он находился под стражей по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как говорится в деле, Игорь Ушкалов и Павел Шевцов пообещали подзащитному добиться его освобождения из СИЗО, передав «должностным лицам» в суде 30 млн руб.

Сначала они договорились с клиентом о передаче половины этой суммы, получили 100 тыс. руб., а сразу после получения муляжа, имитирующего сверток с 14,9 млн руб., были задержаны.

В начале расследования юристам инкриминировали посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), однако возможных взяткополучателей следствию установить так и не удалось, поэтому обвинение переквалифицировали на мошенничество. Фигуранты, признав вину, заявили о раскаянии. Потерпевший по делу Владимир Барцакин заявил следователям, что претензий к своим экс-защитникам не имеет.

У адвоката Виталия Каспарова, представляющего интересы Игоря Ушкалова, своя версия событий, изложенных в деле. Он считает, что Владимир Барцакин, осознавая тяжесть предъявленного ему обвинения и предвидя суровое наказание, решил заработать себе смягчающие обстоятельства и, подставив своих адвокатов, получить условный срок. Когда договоренности о передаче денег с господами Ушкаловым и Шевцовым были достигнуты, господин Барцакин, по словам Виталия Каспарова, отправил на встречу с адвокатами свою жену. Однако те заподозрили неладное и отказались взять деньги. Тогда господин Барцакин через своего общего с Ушкаловым знакомого гарантировал, что не пытается подставить своих защитников. Во второй раз уже сын бизнесмена принес деньги прямо в адвокатскую коллегию, и сразу после этого господа Ушкалов и Шевцов были задержаны.

Отметим, что Владимир Барцакин ранее уже был судим. А недавно СМИ сообщали о задержании сотрудника СИЗО-10 Можайска, который получил от посредника 100 тыс. руб. за передачу господину Барцакину в камеру сотового телефона. Последний якобы действовал в рамках оперативно-разыскных мероприятий и по делу проходит свидетелем.

Ефим Брянцев