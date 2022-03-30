Авиация ФСБ долеталась

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Как стало известно “Ъ”, военный суд в Москве продлил сроки ареста трем офицерам управления авиации (УА) ФСБ России, являющимся фигурантами уголовного дела об особо крупном мошенничестве и злоупотреблениях при исполнении гособоронзаказа. Одновременно следователи попросили ограничить одного из них в сроках ознакомления с материалами дела. Эта просьба вызвала недоумение у защиты, отмечающей, что на чтение почти 90 томов было выделено меньше двух месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ходатайства о продлении сроков ранее избранных мер пресечения сотрудникам ФСБ 235-й гарнизонный военный суд Москвы рассматривал в понедельник и вторник. Сначала были удовлетворены ходатайства следователей Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР о продлении на два месяца домашнего ареста начальника отдела материально-технического обеспечения УА ФСБ РФ полковника Юрия Кравченко, а также о пребывании в СИЗО на тот же срок его заместителя, начальника 1-го отделения подполковника Артема Сохина. Между тем в отношении третьего фигуранта дела — майора Сергея Романова — было подано сразу два ходатайства. Одно из них касалось, как и два предыдущих, продления ареста, а второе — ограничения в сроках ознакомления с материалами уголовного дела.

Как пояснил “Ъ” адвокат господина Романова Роман Ижокин, он просил суд отложить оба заседания, так как был занят в другом процессе и физически не мог присутствовать в 235-м суде. Однако суд все же рассмотрел вопрос о мере пресечения, продлив в присутствии адвоката по назначению. Как уточнил господин Ижокин, однажды военный суд уже использовал такой прием, что стало причиной для подачи апелляционной жалобы в связи с имевшимся, по его мнению, нарушением права на защиту его доверителя. Однако 2-й Западный окружной военный суд признал действия нижестоящей инстанции законными. Между тем второе ходатайство ГВСУ СКР суд все же рассматривать не стал, отложив заседание на несколько дней. При этом господин Ижокин считает его совершенно необоснованным.

Как сообщал “Ъ”, ГВСУ СКР лишь в январе объявило об окончании предварительного следствия и начале процедуры ознакомления с материалами. Между тем они насчитывают 85 томов. По словам адвоката, представители следствия явно торопятся отправить уголовное дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд. А ограничить в сроках Сергея Романова пытаются, ссылаясь на то, что другие обвиняемые все тома уже изучили и затяжка одним из фигурантов нарушает их права.

«У нас было не так много времени на изучение, а ссылки на нарушение прав других обвиняемых, в данном случае — по УПК, несостоятельны»,— пояснил господин Ижокин, особо отметив, что ему с его доверителем осталось дочитать всего 12 томов и спешка следователей в данном случае не поддается объяснению.

Напомним, что обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГВСУ СКР предъявлено помимо офицеров ФСБ предпринимателю из Ставрополя Вазгену Бабаханяну. Кроме того, чекистам вменяется злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ГОЗ), совершенное организованной группой и повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 285.4 УК РФ). Отметим, что господа Сохин и Романов содержатся в СИЗО, а Юрий Кравченко и Вазген Бабаханян были ранее освобождены под домашний арест и запрет определенных действий соответственно.

В уголовном деле речь идет о хищении около 63,5 млн руб. при исполнении контрактов, заключенных между УА ФСБ и ООО «АсСтрой» господина Бабаханяна в 2017–2019 годах. Фирма взялась установить в Воркуте комплекс для размещения летного и инженерно-технического состава ФГКУ «Объединенный арктический авиаотряд». По версии ГВСУ СКР, казарму предполагали сделать сборно-разборной, но в итоге объект оказался не отвечающим техзаданию. Кроме того, в нем якобы имелись множественные недостатки, исключающие саму возможность эксплуатации. А при заключении контракта, считает следствие, офицеры существенно занизили начальную цену, что не позволило участвовать в закрытом тендере расположенному в Балашихе 345-му механическому заводу, который мог поставить «продукцию надлежащего качества по выгодным для РФ ценовым условиям». При этом, говорится в деле, начальник УА ФСБ генерал-лейтенант Борис Данилов был введен относительно сделки в заблуждение, поскольку полковник Кравченко представлял ему служебные записки с недостоверными сведениями. В итоге, по мнению следствия, были созданы «препятствия для участия в реализации ГОЗ добросовестных хозяйствующих субъектов, то есть ограничена и устранена конкуренция».

Между тем, по версии защиты офицеров, остающихся, кстати, действующими сотрудниками ФСБ, контракт с компанией господина Бабаханяна не только позволил возвести нужное здание, которое сейчас эксплуатируется, но также сэкономить бюджетные средства. По словам адвокатов, уже в ходе следствия сумма якобы причиненного ущерба сократилась до 18 млн. Кроме того, УА ФСБ, будучи признанным потерпевшей стороной, приобщило к материалам следствия проведенную по его заказу экспертизу. Из нее следует, что здание казармы все же является разборным. В нем, согласно заключению, есть небольшие недостатки, которые, однако, не препятствуют безопасному использованию арктическими летчиками и обслуживающим персоналом.

«Исходя из того, что мы прочитали в уголовном деле, вины наших подзащитных в инкриминируемых им деяниях нет»,— утверждают представители защиты, собирающиеся доказать это в суде.

Сергей Сергеев