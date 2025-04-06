Главные новости за неделю 31 марта – 6 апреля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Экономическая полиция Петербурга пришла с проверкой в дарксторы — пункты получения товаров курьерами, сообщили утром 31 марта в региональном ГУ МВД. Оперативники искали нелегальных мигрантов. Уточняется, что проверили более 30 дарксторов трех крупных компаний курьерской доставки. Было выявлено свыше 150 нарушителей.

Временно исполняющим обязанности начальника Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга назначен Юрий Кузин. Прежде Госжилинспекцией руководила Ольга Акацевич. В конце марта губернатор Петербурга Александр Беглов назначил ее председателем администрации Красносельского района.

Начиная со вторника, 1 апреля, Троицкий мост в центре Петербурга полностью закрыли для движения личного автотранспорта. Ограничения из-за масштабного ремонта продлятся до 10 июня. При этом для общественного транспорта переправа продолжает свою работу — движение автобусных маршрутов там сформировано по реверсивной схеме. Также открытым мост остается для пешеходов.

Обуховский завод передал первые два гидроцилиндра для строящегося Большого Смоленского моста. По словам гендиректора предприятия Михаила Подвязникова, ко Дню Победы заказчику поставят еще шесть гидроцилиндров. Ранее в конструкции переправы предполагалось использовать итальянское оборудование, однако Смольный принял решение довериться петербургскому предприятию после успешного опыта изготовления восьми цилиндров при реконструкции Биржевого моста в 2023 году.

Заксобрание Петербурга отправит обращение министру транспорта РФ Роману Старовойту с просьбой ужесточить правила дорожного движения для пользователей электровелосипедов. На заседании 2 апреля петербургский парламент в окончательном чтении утвердил идею обратиться в профильное министерство. Депутаты предлагают внести в ПДД новое понятие «электровелосипед» и уточнить формулировку слов «велосипедист» и «мопед».

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) внесла третий аванс на сумму 18 млрд рублей для строительства 41 серийного инновационного поезда «Белый кречет» для высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая соединит Москву и Петербург. Средства предоставили Сбербанк, ВТБ, «Совкомбанк» и ряд других кредитных организаций.

Cosmos Hotel Group может заняться строительством нового отеля в Тихвине у Богородичного Успенского монастыря, стало известно «Ъ». Один из крупнейших российских гостиничных операторов уже зарегистрировал новую проектную компанию ООО «Космос Отель Тихвин», которая займется развитием туристических проектов в городе. При этом не исключено, что гостиничный оператор будет управлять уже готовым отелем, заключив соответствующий договор с его собственником.

Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подал документы для участия в предварительном голосовании для последующего выдвижения кандидатом на должность главы региона на новый срок. Церемония подачи документов состоялась в пятницу, 4 апреля. Выдвигаться на выборы господин Дрозденко будет от партии «Единая Россия».

Следственное управление СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело в отношении замглавврача ГБУЗ ЛО «Кировская клиническая межрайонная больница» по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). По версии следствия, подозреваемый совместно с подельниками похитили денежные средства, предназначенные для выплаты сотруднику медучреждения, подписавшему контракт с Минобороны. Позднее суд в Петербурге арестовал троих фигурантов этого дела.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко назначил Юлию Косареву на должность председателя комитета по труду и занятости, сообщила пресс-служба главы 47-го региона. Ранее госпожа Косарева занимала пост зампреда комитета экономического развития, где курировала промышленность.

Силовиками по делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) задержан Дмитрий Фосман — гендиректор петербургской компании «Благо Инвест» (входит в ГК «Благо», основанную его старшим братом Аркадием Фосманом). Данную информацию подтвердили «Ъ-СПб» в правоохранительных органах. Арест бизнесмена проходил в Тверском районном суде Москвы. Подробнее — в материале «Ъ».

В субботу, 5 апреля, в России прошла ежегодная просветительская акция «Тотальный диктант». В Петербурге для ее проведения было подготовлено 170 площадок, включая Главный штаб, Музей истории религии, Михайловский замок и другие. Участие в «Тотальном диктанте» приняли 10 тыс. петербуржцев. На площадке в офисе «ВКонтакте» в Доме Зингера побывал фотокорреспондент «Ъ-СПб».

В ночь на 6 апреля нетрезвый 57-летний мужчина открыл огонь из ружья по жителям деревни Липная Горка Тихвинского района Ленобласти. На месте погибли трое мужчин, еще одного госпитализировали. Предполагаемого стрелка задержали в его доме. Позднее сотрудники СК нашли тело еще одного погибшего и собаки. Возбуждено уголовное дело.

В шестом матче первого раунда серии плей-офф Кубка Гагарина петербургский хоккейный клуб СКА на своей площадке проиграл московскому «Динамо». Игра, состоявшаяся на льду «СКА Арены», завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей из столицы. После сыгранного матча счет в серии до четырех побед стал 4–2. На этом ХК СКА завершил свой сезон.